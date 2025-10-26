প্রেম আর লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যে এলেন পেরি ও ট্রুডো

প্রেম আর লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যে এলেন পেরি ও ট্রুডো
কখনো রেস্তোরাঁয়, কখনো সমুদ্রপারে—পপ তারকা কেটি পেরি ও কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে ডুবে ডুবে জল খেতে দেখা গেছে।
গোপনে প্রেম করছেন তাঁরা—বরাবরই সংবাদের শিরোনামে এসেছেন এই জুটি। তবে প্রেমকে আর লুকিয়ে রাখলেন না কেটি পেরি ও ট্রুডো। হাতে হাত রেখে প্রকাশ্যে এলেন তাঁরা।
বিনোদনভিত্তিক মার্কিন সংবাদমাধ্যম টিএমজেড এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গতকাল শনিবার প্রথমবারের মতো একসঙ্গে জনসমক্ষে এলেন তাঁরা। পেরির জন্মদিন উপলক্ষে প্যারিসের ক্রেজি হর্স ক্যাবারে শোতে অংশ নেন তাঁরা।
ভিডিওতে হাত ধরাধরি করে হাসিমুখে বের হতে দেখা গেছে পেরি ও ট্রুডোকে। সেদিন পেরি পরেছিলেন লাল পোশাক, আর ট্রুডো ছিলেন কালো পোশাকে।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা বারবারার উপকূলে একটি ইয়টে দুজনকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখা যায়। দুজনের গভীর চুম্বনের ছবি আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
এই বছরের জুলাইয়ে ৪০ বছর বয়সী পেরি ও ৫৩ বছর বয়সী ট্রুডোকে মন্ট্রিয়লের এক রেস্তোরাঁয় দেখা গেছে। ‘পিপল’ ম্যাগাজিন জানিয়েছে, মন্ট্রিয়লে সাক্ষাতের পর থেকেই দুজনের প্রেমটা জমে উঠেছে। মাঝে পেরির ট্যুরের ফাঁকে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়েও দেখা করেছেন ট্রুডো।
গত জুনে কেটি পেরি ও অরল্যান্ডো ব্লুমের বাগদান ভাঙার খবর প্রকাশ্যে এসেছে। এর মাসখানেক পর ট্রুডোর সঙ্গে পেরির নাম জড়িয়েছে।
জাস্টিন ট্রুডো ও তাঁর স্ত্রী সোফি গ্রেগোয়ার ২০২৩ সালের আগস্টে, ১৮ বছরের দাম্পত্যজীবনের অবসান ঘটানোর ঘোষণা দেন। এই দম্পতির তিন সন্তান রয়েছে—১৭ বছর বয়সী জেভিয়ার, ১৬ বছর বয়সী এলা গ্রেস ও ১১ বছর বয়সী হাদ্রিয়েন।