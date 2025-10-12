গান

গভীর চুম্বনে মগ্ন জাস্টিন ট্রুডো ও কেটি পেরি, ধরা পড়লেন ক্যামেরায়

বিনোদন ডেস্ক
হলিউডের আলোচিত গায়িকা কেটি পেরি আর কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো প্রেম করছেন। কোলাজ

হলিউডের আলোচিত গায়িকা কেটি পেরি আর কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো প্রেম করছেন, এটা ওপেন সিক্রেট। গত কয়েক মাসে তাঁদের নানা সময়ে পাওয়া গেছে রোমান্টিক মুহূর্তে। এবার তাঁদের পাওয়া গেল এক ইয়টে সময় কাটাতে।

ইয়টে রোমান্টিক মুহূর্ত
ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য ডেইলি মেইল প্রকাশিত ছবিগুলোয় দেখা যায়, ৪০ বছর বয়সী পেরি নিজের বিলাসবহুল ইয়ট কারাভেলের ডেকে কালো সুইম স্যুট পরে আছেন। পাশে ৫৩ বছর বয়সী ট্রুডো—শার্টবিহীন, পরনে শুধু জিনস। দুজনকে সেখানে গভীর চুম্বনে মগ্ন দেখা গেছে।

আরও কিছু ছবিতে ট্রুডোকে দেখা যায় পেরির কোমর জড়িয়ে ধরে আছেন। ছবিগুলো নাকি ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা উপকূলে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এক পর্যটকের ক্যামেরায় ধরা পড়ে।

কেটি পেরি
ফাইল ছবি: এএফপি

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা
এক প্রত্যক্ষদর্শী ডেইলি মেইলকে বলেন, ‘তাঁরা একটি পর্যটক নৌকার কাছে এসে থামেন। এরপর হঠাৎই একে অপরকে চুম্বন করতে শুরু করেন। প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে ট্রুডোর হাতে থাকা ট্যাটুটি দেখে চিনে ফেলি।’

গুজবের সূত্রপাত জুলাইয়ে
পেরি আর ট্রুডোর প্রেমের গুঞ্জন প্রথম শোনা যায় গত জুলাইয়ে, যখন দুজনকে মন্ট্রিয়লের এক রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খেতে দেখা যায়। তার কিছুদিন পরই তাঁরা একসঙ্গে মাউন্ট রয়্যাল পার্কে হাঁটতে বের হন। ট্রুডোকে পরবর্তী সময়ে পেরির কানাডায় অনুষ্ঠিত ‘লাইফটাইমস’ ট্যুর-এর দর্শক সারিতেও দেখা গেছে।

সম্পর্কে ফাটল
আগস্টে ডেইলি মেইলকে এক সূত্র জানিয়েছিল, প্রচারণা আর মিডিয়ার বাড়াবাড়িতেই নাকি তাঁদের সম্পর্ক কিছুটা ‘ঠান্ডা’ হয়ে গেছে। সূত্রের ভাষায়, ‘দুজনেই খুব ব্যস্ত মানুষ। জুলাই মাসজুড়ে তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেও এখন সেটা অনেক কমে গেছে। তবে খারাপ কিছু নয়, কেবল সম্পর্কের নতুনত্বটা হয়তো কমে এসেছে।’ নতুন ছবিগুলো প্রমাণ করে তাঁদের সম্পর্ক এখনো অটুট।

জাস্টিন ট্রুডো ও কেটি পেরি
কোলাজ

পুরোনো সম্পর্কের ইতি
পেরি এ বছরের জুনে অভিনেতা অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে দীর্ঘ নয় বছরের সম্পর্কের অবসান ঘটান। তাঁদের রয়েছে এক কন্যাসন্তান—ডেইজি ডাভ (৫)। অন্যদিকে ট্রুডো ও তাঁর স্ত্রী সোফি ২০২৩ সালে আলাদা হন। তাঁদের তিন সন্তান—জেভিয়ার (১৭), এলা-গ্রেস (১৬) ও হ্যাড্রিয়েন (১১)।
সম্পর্ক নিয়ে কেটি পেরি অথবা জাস্টিন ট্রুডো কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে মন্তব্য করেননি।

