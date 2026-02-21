মেলানিয়া এখন সিনেমার বড় তারকা: ডোনাল্ড ট্রাম্প

মেলানিয়া এখন সিনেমার বড় তারকা: ডোনাল্ড ট্রাম্প
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি দাবি করেছেন, তাঁর স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প এখন ‘সিনেমার বড় তারকা’। ওয়াশিংটন ডিসিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি রসিকতা করে বলেন, ‘একটা পরিবারে দুজন তারকার জায়গা হয় না—আমি তাকে আগেই বলেছি।’
এ মন্তব্য আসে মেলানিয়াকে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র ‘মেলানিয়া’–এর মুক্তির পর। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ব্রেট রেনটার এবং এটি প্রযোজনা ও পরিবেশনায় রয়েছে অ্যামাজন এমজিএম স্টুডিওজ। তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি বিশ্বব্যাপী প্রেক্ষাগৃহে প্রায় ১৬ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।
ট্রাম্প অনুষ্ঠানে বলেন, ছবিটি নাকি ‘২০ বছরে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া ডকুমেন্টারি’ এবং বিশেষ করে নারীরা এটি একাধিকবার দেখছেন। তবে বক্স অফিস বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মুক্তির প্রথম সপ্তাহে ভালো সূচনা করলেও দ্বিতীয় সপ্তাহে আয় প্রায় ৬৭ শতাংশ কমে যায়। দর্শকদের বড় অংশই ছিলেন ৪৫ বছরের বেশি বয়সী নারী।
ছবিটি ঘিরে বিতর্কও কম হয়নি। সমালোচক ও দর্শক রেটিংয়ের মধ্যে বড় ফারাক নিয়ে আলোচনা হয়—রটেন টম্যাটোজে সমালোচকদের রেটিং ছিল খুবই কম, কিন্তু দর্শক স্কোর ছিল অত্যন্ত বেশি। অনেকে প্রশ্ন তোলেন, এটি কি রাজনৈতিক সমর্থকদের প্রভাবের ফল? যদিও রটেন টম্যাটোজের মালিকপক্ষ এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে।
এই প্রামাণ্যচিত্রে ট্রাম্পের দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে ২০ দিনের প্রস্তুতি ও কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনের পর এটি অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিমিংয়ের জন্য উন্মুক্ত হবে।
সব মিলিয়ে মেলানিয়াকে ঘিরে এই চলচ্চিত্র যেমন বাণিজ্যিক আলোচনায় এসেছে, তেমনি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিতর্কও তৈরি করেছে। আর সেই আলোচনার কেন্দ্রে থেকেই ট্রাম্প রসিক ভঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন—তাঁর পরিবারে তারকার সংখ্যা এখন বেড়ে গেছে!
ভ্যারাইটি অবলম্বনে