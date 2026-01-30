আলোচিত যৌন নিপীড়ন মামলা, আবারও সামনে এল ব্যক্তিগত বার্তা

আলোচিত যৌন নিপীড়ন মামলা, আবারও সামনে এল ব্যক্তিগত বার্তা
এক বছরের বেশি সময় ধরে আলোচনায় ব্লেক লাইভলি ও জাস্টিন বালডোনির মামলা। যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিনেতার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছেন অভিনেত্রী, বালডোনিও মানহানির মামলা করেছেন। মামলাটির শুনানি চলাকালে গত সপ্তাহে সামনে এসেছে ব্লেক লাইভলি ও গায়িকা টেইলর সুইফটের ব্যক্তিগত বার্তা। এবার আদালতের নথিতে প্রকাশ পেয়েছে অভিনেত্রী ব্লেক লাইভলির পাঠানো একটি ভয়েস মেসেজ, যা তিনি ‘ইট এন্ডস উইথ আস’ সিনেমার পরিচালক ও সহ–অভিনেতা জাস্টিন বালডোনিকে পাঠিয়েছিলেন।
আদালতে উন্মুক্ত হওয়া নথি অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাঠানো ওই ভয়েস মেসেজে লাইভলি সরাসরি বালডোনির সঙ্গে কথা বলেন। পিপলডটকমের প্রতিবেদনের বরাতে জানা যায়, ব্লেক বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমি আপনার সঙ্গে একজন বন্ধুর মতো করেই কথা বলছি, অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে বেশি।’
ব্লেক কাজে ফেরার প্রস্তুতির সময় যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হচ্ছিলেন, সেগুলোর কথাও তুলে ধরেন। সে সময় লাইভলিকে একাধিক পেশাগত কাজ সামলানোর পাশাপাশি নবজাতক সন্তান ও পরিবারের দেখভাল করতে হচ্ছিল।
আদালতের নথিতে উল্লেখ আছে, আলোচিত সিনেমাটিতে যোগ দেওয়ার আগে আরেকটি সিনেমার প্রতি তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথাও ব্লেক বলেন। যদিও শারীরিক ও মানসিকভাবে তিনি তখন বেশ চাপে ছিলেন। তিনি বলেন, ‘ওই সিনেমাটা আগে করার একমাত্র কারণ হলো, আমি তাদের কথা দিয়েছি, আর আমি সেই প্রতিশ্রুতি ভাঙতে চাইনি।’
ব্লেক আরও যোগ করেন, ‘কিন্তু মাঝখানে মাত্র এক সপ্তাহ ছুটি পাওয়া, এটা সত্যিই অনেক চাপের।’ লাইভলি বার্তায় সন্তানের দেখভালের বিষয়টিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ‘আমার এখনো কোনো বেবি নার্স নেই।’ তিনি জানান, সন্তান জন্মের এত অল্প সময়ের মধ্যেই কাজে ফেরার ভাবনাটা তাঁর জন্য কতটা কঠিন হয়ে উঠছিল।
বার্তায় ব্লেক শুটিং সূচি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং চান, ‘ইট এন্ডস উইথ আস’-এর শুটিং শুরুর আগে তাঁর হাতে আরও কিছুটা সময় থাকুক। তিনি বলেন, ‘এপ্রিল বা মার্চে শুটিং, একটা বাচ্চা হওয়ার পর এত তাড়াতাড়ি শুটিংয়ে ফেরাটা কঠিন। ঘুম না হওয়া অবস্থায়, নিজের সেরাটা দিতে পারব কি না, সে সংশয়ের মধ্যে আছি। সত্যি কাজে ফেরার জন্য একটা বেশি তাড়াতাড়ি।’
আদালতের নথিতে আরও বলা হয়, একটি দৃশ্যে ব্লেক পরিবর্তন এনেছিলেন, তা নিয়ে আলোচনার পর বালডোনি তাঁকে একটি ভয়েস নোট পাঠিয়ে ক্ষমা চেয়েছিলেন। দুজনই একটি ছাদের দৃশ্য সংশোধনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। সেখানে বালডোনি পরিস্থিতি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন।
নিউইয়র্কের আদালতে বহুল আলোচিত মামলাটির বিচার শুরু হবে আগামী মে মাসে।