বিনোদন

আইএমডিবির দর্শকদের পছন্দের তালিকায় এই সিনেমা

পছন্দের সিনেমাগুলো নিয়ে জানতে দর্শকেরা সবার আগে ঢুঁ মারেন আইএমডিবিতে। এটি অনলাইনভিত্তিক ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ। মুহূর্তেই যেকোনো সিনেমা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কোন সিনেমা, সিরিজ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ বেশি, সেই ডেটাবেজ দিয়ে তৈরি হয় ফ্যান ফেবারিট বা দর্শকদের পছন্দের সিনেমার তালিকা। এই তালিকায় হলিউডের পাশাপাশি রয়েছে ভারতের ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ সিনেমাটি। ভক্তদের পছন্দের সেই তালিকার শীর্ষ সিনেমা-সিরিজগুলো দেখে নিতে পারেন।
১ / ৬
হলিউড অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও মানেই যেন ভক্তদের নড়েচড়ে বসা। তাঁর সিনেমা নিয়ে আলোচনা তৈরি হবে সেটাই স্বাভাবিক। ৮.৩ রেটিং নিয়ে আইএমডিবিতে ভক্তদের পছন্দের তালিকায় মুক্তির পর থেকেই শীর্ষে রয়েছে ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’ সিনেমাটি।
ছবি: আইএমডিবি থেকে
২ / ৬
ডার্ক কমেডি ও সাইকোলজিক্যাল হরর সিনেমা ‘ওয়েপনস’ আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুক্তি পায়। একসঙ্গে হারিয়ে যাওয়া শিশুদের এই গল্প এখনো আলোচনায় রয়েছে। এখনো সিনেমাটি দর্শকদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে। এর রেটিং ৭.৫।
ছবি: আইএমডিবি থেকে
৩ / ৬
তালিকায় শীর্ষে রয়েছে ‘সুপারম্যান’ সিনেমাটি। গত জুলাই মাসে মুক্তি পাওয়া এই সিনেমার আইএমডিবি রেটিং ৭.৩। ভোট দিয়েছেন আড়াই লাখের বেশি আইএমডিবি ব্যবহারকারী। সিনেমাটির এখন পর্যন্ত আয় ৬১ কোটি ডলার।
ছবি: আইএমডিবি থেকে
৪ / ৬
সায়েন্স ফিকশন ও অ্যাডভেঞ্চার সিনেমা ‘দ্য ফ্যান্টাস্টিক ফোর: ফাস্ট স্টেপস’ দর্শকদের এই পছন্দের তালিকায় ৪ নম্বরে রয়েছে। সিনেমার আইএমডিবি রেটিং ৭। ভোট দিয়েছেন ১ লাখ ৭০ হাজার ভোটার।
ছবি: আইএমডিবি থেকে
৫ / ৬
এই তালিকায় একমাত্র টিভি সিরিজ ‘এলিয়েন: আর্থ’ দর্শকদের পছন্দে শীর্ষ ৫ নম্বর তালিকায় রয়েছে। ‘মনস্টার’ ও ‘সাইকোলজিক্যাল’ হরর ঘরানার এই সিনেমার রেটিং ৭.২।
ছবি: আইএমডিবি থেকে
আরও পড়ুন

আইএমডিবি রেটিং মাত্র সাড়ে পাঁচ, তবু এগিয়ে এ সিনেমা

৬ / ৬
সচরাচর আইএমডিবিতে ভারতের তেমন কোনো সিনেমা জায়গা পায় না। তবে এবার অক্টোবরের শুরুতে মুক্তি পাওয়া ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ সিনেমাটি দর্শকদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষ ৬–এ রয়েছে। সিনেমাটি আন্তর্জাতিক দর্শকও পছন্দ করেছেন। এর রেটিং ৮.৬।
ছবি: আইএমডিবি থেকে
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বিনোদন থেকে আরও দেখুন