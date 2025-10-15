আইএমডিবির দর্শকদের পছন্দের তালিকায় এই সিনেমা

আইএমডিবির দর্শকদের পছন্দের তালিকায় এই সিনেমা
পছন্দের সিনেমাগুলো নিয়ে জানতে দর্শকেরা সবার আগে ঢুঁ মারেন আইএমডিবিতে। এটি অনলাইনভিত্তিক ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ। মুহূর্তেই যেকোনো সিনেমা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কোন সিনেমা, সিরিজ নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ বেশি, সেই ডেটাবেজ দিয়ে তৈরি হয় ফ্যান ফেবারিট বা দর্শকদের পছন্দের সিনেমার তালিকা। এই তালিকায় হলিউডের পাশাপাশি রয়েছে ভারতের ‘কানতারা: চ্যাপ্টার ১’ সিনেমাটি। ভক্তদের পছন্দের সেই তালিকার শীর্ষ সিনেমা-সিরিজগুলো দেখে নিতে পারেন।
১ / ৬
২ / ৬
৩ / ৬
৪ / ৬
৫ / ৬
৬ / ৬