ওয়েব সিনেমায় সাদিয়া আয়মান

‘মায়াশালিক’, ‘স্বপ্নভূক’ থেকে ‘বিভাবরী’—ছয় বছরের ক্যারিয়ারে সাদিয়া আয়মানকে বেশ কয়েকটি ওয়েব সিনেমায় দেখা গেছে। নতুন বছরে নতুন ওয়েব সিনেমা নিয়ে দর্শকের সামনে আসছেন তিনি।  

তিনি প্রথম আলোকে জানান, গত বছরের শেষ ভাগে ওয়েব সিনেমাটির কাজ শেষ করেছেন। সেটি এই বছর ফেব্রুয়ারির মধ্যে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।  
সিনেমার নাম, পরিচালক কে—সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে। সাদিয়া আয়মান বলেন, ‘এখনো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম কিংবা সিনেমার টিম থেকে কোনো ঘোষণা দেয়নি, ফলে সিনেমাটি নিয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি না। কাজটার মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছি।’  

এর বাইরে নতুন বছরে সাদিয়া আয়মানের দুটি নাটক মুক্তির অপেক্ষায় আছে। গত বছর নাটক দুটির কাজ শেষ করেছেন, আগামী ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে।
নতুন বছরে আরেকটি সিনেমা নিয়ে কথাবার্তা চলছে জানিয়ে সাদিয়া আয়মান বলেন, ‘ওটার লুক টেস্ট আছে সামনে, লুক টেস্ট করার পর বুঝতে পারব।’

গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ‘উৎসব’ সিনেমা ও ‘বোহেমিয়ান ঘোড়া’ সিরিজে অভিনয় করে আলোচিত হয়েছেন এই অভিনেত্রী। নতুন বছরের পরিকল্পনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘২০২৫ সালে যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে খুব ভালো ভালো দুটি কাজ (উৎসব আর বোহেমিয়ান ঘোড়া) দর্শকদের দিতে পেরেছি। এ বছরও চাই, এ রকমই কিছু একটা হোক। কাজে কোয়ালিটি মেইনটেইন করতে চাই।’

