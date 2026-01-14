‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ থেকে ইমরান হাশমির সিনেমা, নেটফ্লিক্সে কী দেখছেন বাংলাদেশি দর্শকেরা
নানা ভাষার নতুন সিনেমা, সিরিজ—ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে ফি সপ্তাহেই আসছে নতুন নতুন কনটেন্ট। প্ল্যাটফর্মটি দর্শক চাহিদার ভিত্তিতে প্রতিদিনই হালনাগাদ করে তাঁদের সবচেয়ে বেশি দেখা কনটেন্টের তালিকা। এখন বাংলাদেশ থেকে নেটফ্লিক্সে কী দেখছেন দর্শকেরা? চলুন জেনে নেওয়া যাক শীর্ষ পাঁচ সিনেমা ও সিরিজের কথা।
শীর্ষে ‘হক’, তালিকায় আরও যা আছে
সংবেদনশীল বিষয় ও বাস্তব এক কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত ছবি ‘হক’। ১৯৮০ সালের ঐতিহাসিক শাহ বানো মামলার অনুপ্রেরণায় ছবি নির্মাণ করেছেন পরিচালক সুপর্ণ ভার্মা। ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইয়ামি গৌতম; তাঁর স্বামীর ভূমিকায় আছেন ইমরান হাশমি। মুক্তির পর হক প্রশংসিত হয়েছে দর্শক–সমালোচকের কাছে।
গত বছরের ৭ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর সেভাবে ব্যবসা করতে পারেনি, তবে চলতি মাসের শুরুতে নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর প্রশংসিত হচ্ছে সিনেমাটি। অনেক বাংলাদেশি দর্শকও প্রশংসা করেছেন সিনেমাটির। এটি এখন নেটফ্লিক্সের বাংলাদেশ টপ টেনের শীর্ষে আছে।
তালিকার দুইয়ে আছে হিন্দি রোমান্টিক ড্রামা ‘সিঙ্গেল সালমা’। ছবির প্রধান দুই চরিত্রে আছেন হুমা কুরেশি ও সানি সিং। এটিও হলে মুক্তির পর সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেনি; তবে ওটিটিতে দর্শকপ্রিয়তা পাচ্ছে।
পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এক নারী ঠিক করে সিঙ্গেল থাকবে। তার এই লড়াই নিয়েই তৈরি হয়েছে সিনেমাটি।
২০২০ সালে মুক্তি পায় ক্রাইম থ্রিলার সিনেমা ‘রাত আকেলি হ্যায়’। হানি তেহরান পরিচালিত সিনেমাটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী। ছবিটি সে সময় প্রশংসিত হয়েছিল। পাঁচ বছর পর এসেছে এর সিকুয়েল ‘রাত আকেলি হ্যায়: দ্য বানসালি মার্ডারস’। এটি মুক্তি পেয়েছে গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর। এবারও পরিচালক হিসেবে আছেন হানি তেহরান, ইন্সপেক্টর জটিল যাদব চরিত্রে আগের মতোই দেখা গেছে নওয়াজকে। ছবিটি আছে তিনে।
বাংলাদেশ থেকে নেটফ্লিক্সের টপ টেনের চারে রয়েছে কোরীয় সিনেমা ‘দ্য গ্রেট ফ্লাড’। কিম বায়ং-উ-এর ছবিটি নিয়ে মুক্তির পর থেকেই চলছে আলোচনা। ১৯ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে এটি। কীভাবে এক বিধ্বংসী বন্যার মধ্য দিয়ে কয়েকজন বেঁচে থাকা মানুষ একটি পানিতে ভেসে থাকা অ্যাপার্টমেন্টে জীবনের জন্য লড়াই করে—সেটাই দেখানো হয়েছে সিনেমায়। সমালোচকেরা বলছেন, এটি গত বছরের অন্যতম সেরা ডিজাস্টার থ্রিলার।
তালিকার পাঁচে রয়েছে তেলেগু অ্যাকশন কমেডি ‘অন্ধ্র কিং তালুকা’। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাম পোথিনেনি, উপেন্দ্র ও ভাগ্যশ্রী। মেহেশ বাবু পি পরিচালিত সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় গত বছরের ২৭ নভেম্বর।
‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ ঝড় বইছে বাংলাদেশেও
ডাফার ভ্রাতৃদ্বয়ের আলোচিত সিরিজ ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’–এর পঞ্চম ও শেষ কিস্তি মুক্তি পেয়েছে। সিরিজটির দুই কিস্তি মুক্তির সময় নেটফ্লিক্সের সার্ভার ক্র্যাশ করেছে, কার্যত ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’ ঝড়ে কাঁপছে দুনিয়া। বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ থেকে যেসব সিরিজ বেশি দেখা হচ্ছে সে তালিকার শীর্ষে অনুমিতভাবেই রয়েছে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংস’–এর নাম। ভেকনা কি শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় নাকি হকিন্সের বন্ধুদের ভাগ্যে নেমে এসেছে নতুন দুর্যোগ—সব প্রশ্নের উত্তর মিলেছে শেষ কিস্তিতে।
তালিকার দুইয়ে রয়েছে কোরীয় সিরিজ ‘ক্যাশেরো’। লি চ্যাং–মিন পরিচালিত সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন লি জুন–হো, কিম হে–জিন, কিম বাইয়ুং–চুল।
এক সরকারি কর্মচারী হঠাৎ সুপারপাওয়ার অর্জন করেন। এক রহস্যময় শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে নিজের সহকর্মী আর বন্ধুদের সঙ্গে জোট বাঁধেন—এমন গল্প নিয়ে এগিয়েছে সিরিজটি।
তালিকার তিনে রয়েছে ‘ম্যান ভার্সেস বেবি’। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রোয়ান অ্যাটকিনসন; যিনি ‘মিস্টার বিন’ হয়ে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। এটি আসলে ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ম্যান ভার্সেস বি’র পরবর্তী সিরিজ। এখানে তাঁকে আগের সিরিজের মতোই দেখা গেছে ট্রেভর বিংলি চরিত্রে। আগের সিরিজে নানা ঝঞ্ঝাটে বিংলি। এবার সে তুলনামূলক শান্ত। কাজ করে একটি স্কুলের কেয়ারটেকার হিসেবে। কিন্তু বড়দিনের সময় এক লোভনীয় পেন্টহাউসের কাজ তাকে আবার টেনে আনে আগের ঝামেলায়। স্কুলের অনুষ্ঠানের শেষে যখন কেউ ‘বেবি জিসাস’কে নিতে আসে না, তখনই ছুটির দিনগুলোতে ট্রেভরের সঙ্গী হয়ে ওঠে এক অপ্রত্যাশিত অতিথি।
তালিকার চারে রয়েছে আলোচিত কমেডি শো ‘গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’। কমেডিয়ান–অভিনেতা কপিল শর্মার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটির চতুর্থ মৌসুম চলছে এখন। প্রতি সপ্তাহেই নতুন অতিথি আর নিজের দলবল নিয়ে হাজির হন কপিল। ১৭ জানুয়ারি নতুন পর্বের অতিথি থাকবেন ভারতের সাবেক তিন ক্রিকেট তারকা—যুবরাজ সিং, বীরেন্দ্রর শেবাগ ও মোহাম্মদ কাইফ।
তালিকার পাঁচে রয়েছে কুনাল খেমু অভিনীত কমেডি সিরিজ ‘সিঙ্গেল পাপা’। মুক্তির পর ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে সিরিজটি, এর মধ্যেই জানানো হয়েছে দ্বিতীয় মৌসুম আসবে। প্রথম কিস্তি মুক্তি পায় গত বছরের ১২ ডিসেম্বর। সিরিজটি পরিচালনা করেছেন শশাঙ্কकখৈতান, হিতেশ কেওয়ালিয়া ও নীরজ উদহাওনি।
সিরিজে কুনাল কেমুকে দেখা যায় গৌরব চরিত্রে। সন্তান দত্তক নিয়ে একা হাতে বড় করতে চান, এরপরেই ঘটতে থাকে নানা মজার ঘটনা।
নেটফ্লিক্স ও আইএমডিবি অবলম্বনে