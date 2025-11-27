বিয়ে করলেন লিলিপুট ফারহান

বিয়ে করলেন লিলিপুট ফারহান
বিয়ে করলেন আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর ফারহান সাদিক, যিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘লিলিপুট ফারহান’ নামে পরিচিত।
গতকাল বুধবার ঝিনাইদহে বিয়ে সেরেছেন তিনি। কনে তাসনিম জেরিন। তিনি খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন।
স্ত্রীর সঙ্গে তোলা একটি ছবি গতকাল রাতে ফেসবুকে পোস্ট করে ফারহান লিখেছেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ।’ ১৩ ঘণ্টার ব্যবধানে সেই পোস্টে ৩ লাখ ৩০ হাজারেরও বেশি ‘রিঅ্যাক্ট’ পড়েছে। ১৩ হাজারেও বেশি মন্তব্য এসেছে।
সৌভিক আহমেদ, স্মিতা চৌধুরীসহ আরও অনেকে নবদম্পতিকে অভিন্দন জানান। বিয়ের আসরে তোলা নবদম্পতির ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে কনটেন্ট ক্রিয়েটর মাহি ফেসবুকে লিখেছেন, ‘বিয়ে হবে বিয়ের মতো।’
আরেক কনটেন্ট ক্রিয়েটর মানিক লিখেছেন, ‘আমাদের সবার প্রিয় লিলিপুট ফারহানের বিয়েটা হয়েই গেল।’
হাস্যরসাত্মক কনটেন্ট নির্মাণ করে তরুণদের মধ্যে আলাদা পরিচিতি পেয়েছেন ফারহান সাদিক। ফেসবুকে তাঁর অনুসারী ১৫ লাখেরও বেশি, ইনস্টাগ্রামে অনুসারী প্রায় সাড়ে ৩ লাখের মতো।
ফারহান সাদিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী। এর আগে পাবনা ক্যাডেট কলেজে পড়েছেন ঝিনাইদহের এই তরুণ কনটেন্ট ক্রিয়েটর।