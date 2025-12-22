একের পর এক খুন, সিরিয়াল কিলারের খোঁজে পুলিশ

একের পর এক খুন, সিরিয়াল কিলারের খোঁজে পুলিশ
নেটফ্লিক্সে সদ্য মুক্তি পাওয়া স্প্যানিশ সিরিজ ‘সিটি অব শ্যাডোজ’ মুক্তির পরেই দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বার্সেলোনার পটভূমিতে দুর্দান্ত গল্পের জন্যই দর্শকদের এই আগ্রহ। আজ এটি রয়েছে নেটফ্লিক্সের বিদেশি ভাষার সিরিজের তালিকার পাঁচে।
কী আছে সিরিজটিতে
১২ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়া সিরিজটি ছয় পর্বের। সিরিজটির গল্প এক বরখাস্ত হওয়া পুলিশ সদস্যকে নিয়ে। তবে একের পর এক হত্যাকাণ্ডের পর তাকে চাকরিতে ফিরতে হয়। এক নারী সহকর্মীর সঙ্গে তাকে নেমে পড়তে হয় সিরিয়াল কিলারের খোঁজে। কারণ, বেপরোয়া খুনি একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালিয়েই যাচ্ছে, যা নিয়ে আতঙ্কে শহরের মানুষ। পুলিশ কি পারবে সেই সিরিয়াল কিলারকে ধরতে? এভাবেই এগিয়ে যায় সিরিজটির গল্প।
‘সিটি অব শ্যাডোজ’–তে অভিনয় করেছেন ইসাক ফের্রিজ, ভেরোনিকা ইচেগুই, আনা ওয়াগেনার, মানোলো সোলো, আইনা ক্লোটেট, মার্ক ক্লোটেটসহ আরও অনেকে। প্রধান অভিনেত্রী ভেরোনিকা ইচেগুই সিরিজটি মুক্তির আগেই চলতি বছরের আগস্টে ৪২ বছর বয়সে ক্যানসারে মারা যান।
সমালোচকদের প্রতিক্রিয়া
নতুন স্প্যানিশ ক্রাইম থ্রিলারটি মুক্তির পরই সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মুক্তির পরেই রটেন টমেটোজে সমালোচকদের কাছ থেকে ১০০% রেটিং পেয়েছে। মোটের ওপর সমালোচকেরা এটিকে উপভোগ্য এক ক্রাইম ড্রামা হিসেবে প্রশংসা করেছেন। যদিও গল্প নতুন কোনো ধারার সৃষ্টি করে না, তবে এর গতিই দর্শককে ধরে রাখে। এ ছাড়া অভিনয়শিল্পীদেরও প্রশংসা করেছেন সমালোচকেরা।
সিরিজটি কি সত্যি ঘটনা নিয়ে নির্মিত
মুক্তির পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, সিরিজটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত। কিন্তু ঘটনা হলো, এটা কোনো সত্যিকারের ঘটনা নয়; সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সিরিজের গল্প তৈরি হয়েছে সাইনজ দে লা মাজার স্প্যানিশ উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে, যা বার্সেলোনার ইতিহাস বা হত্যাকাণ্ডের নথি থেকে অনুপ্রাণিত নয়।
স্ক্রিন র্যান্ট অবলম্বনে