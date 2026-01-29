প্রথমবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্য, অভিনেত্রী বললেন...
২০২০ সালের ২৫ ডিসেম্বর। তখন কোভিড মহামারি চলছে, বিশ্বজুড়ে ঘরবন্দী মানুষ। এমন সময় মুক্তি পেয়েই সাড়া ফেলেছিল নেটফ্লিক্সের সিরিজ ‘ব্রিজারটন’। এরপর এসেছে আরও কয়েকটি মৌসুম। আজ বৃহস্পতিবার এসেছে আলোচিত সিরিজটির চতুর্থ মৌসুমের প্রথম কিস্তি। এতে অভিনয় করেছেন অস্ট্রেলিয়ান অভিনেত্রী ইয়ারিন হা। এক সাক্ষাৎকারে তিনি কথা বলেছেন সিরিজটির ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয়সহ নানা প্রসঙ্গে।
এবারের কিস্তিতে বেনেডিক্ট ব্রিজারটনের (লুক থম্পসন) প্রেমিকা সোফি বেক চরিত্রে দেখা যাবে ইয়ারিন হাকে—যে চরিত্রটি সিন্ডারেলা-অনুপ্রাণিত। বিশ্বজুড়ে আলোচিত এই সিরিজে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে ইয়ারিন হা এখন কার্যত নতুন এক ক্যারিয়ার–মোড়ে দাঁড়িয়ে। ‘হ্যালো’ ও ‘ডুন: প্রফেসি’–এর মতো বড় প্রকল্পে কাজ করা এই অভিনেত্রী মুখিয়ে আছেন আলাচিত সিরিজটির দর্শকেরা তাঁকে কীভাবে নেন।
প্রথমবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্য, ভয় আর চ্যালেঞ্জ
‘ব্রিজারটন’-এর নতুন মৌসুমে ইয়ারিন হাকে করতে হয়েছে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য, যা তাঁর ক্যারিয়ারে প্রথম। এক সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেন, বিষয়টি তাঁর জন্য বেশ ভয়ের ছিল। গ্ল্যামার সাময়িকীকে তিনি বলেন, ‘আমি সত্যিই ভীষণ নার্ভাস ছিলাম। দৃশ্যটির শুটিং হয়েছিল সকাল নয়টায়; তখনই নিরাভরণ হয়ে শট দিতে হয়েছিল।’
তবে সেই ভয় কাটিয়ে ওঠার পেছনে ছিল নিজের প্রতি একধরনের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার মানসিকতা। ‘আমি মনে করি, ভয় আর অস্বস্তির সীমা পেরোতে না পারলে মানুষ পরিণত হয় না। তাই আমি এটাকে নিজের জন্য একধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি—অভিনেত্রী হিসেবে আরও পরিণত হওয়ার জন্য,’ বলেন তিনি।
পর্দায় নতুন অধ্যায়
চতুর্থ মৌসুমে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ এশীয় একটি পরিবার দেখা যাবে ‘ব্রিজারটন’-এ। সিরিজে কিছু কোরিয়ান ও চীনা সংলাপও যুক্ত হয়েছে। কোরিয়ান-অস্ট্রেলীয় ইয়ারিন হা বলেন, নিজের পরিচয়কে পর্দায় স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাওয়া তাঁর কাছে খুব অর্থবহ। তাঁর ভাষ্যে, ‘এই সিরিজে যেটা আমার ভালো লাগে, তা হলো—এখানে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব দেখানো হয় অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ছাড়াই। যেন স্বাভাবিকভাবেই সবাই এ জায়গায় সহাবস্থান করতে পারে।’
ইয়ারিন মনে করেন, গল্পের মূল বিষয় সোফির জাতিগত পরিচয় নয়, বরং বেনেডিক্টের সঙ্গে তার প্রেম ও একজন মানুষ হিসেবে তার লড়াই।
খ্যাতির মধ্যেও মাটিতে পা
দ্রুত বাড়তে থাকা খ্যাতির পরও ইয়ারিন হা মাটিতে পা রেখে চলতে চান। তিনি জানান, এই মানসিকতার পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছেন তাঁর মা। ‘আমার মা সব পরিস্থিতিতেই মানুষকে সমানভাবে ও সদয়ভাবে দেখতেন। সেটা আমার জীবনদর্শনের অংশ হয়ে গেছে। নিজেকে সাধারণ ভাবতে পারলে আপনার জন্য কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়,’ বলেন তিনি। এই নীতি শুটিং সেটেও অনুসরণ করেন তিনি।
ইয়ারিন হা বলেন, সেটে সবাই একই লক্ষ্যে কাজ করেন। ভালো পরিবেশ থাকলে সেখানেই সেরা কাজটা বেরিয়ে আসে।
‘ব্রিজারটন’-এর চতুর্থ মৌসুমের প্রথম চারটি পর্ব মুক্তি পেয়েছে ২৯ জানুয়ারি; বাকি চার পর্ব আসছে ২৬ ফেব্রুয়ারি।