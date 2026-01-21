১ লাখ ৬৫ হাজার দর্শক নিয়ে ব্ল্যাকপিংকের কনসার্ট

১ লাখ ৬৫ হাজার দর্শক নিয়ে ব্ল্যাকপিংকের কনসার্ট
ওয়ার্ল্ড ট্যুর ‘ডেডলাইন’ নিয়ে জাপানে গেছে কে–পপ গ্রুপ ব্ল্যাকপিংক। ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্ট জানিয়েছে, গ্রুপটি ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারি টোকিও ডোমে তিনটি শো করেছে। তিন শোতে মোট ১ লাখ ৬৫ হাজার দর্শক হাজির হয়েছিলেন।
কনসার্টের শুরুতে ‘কিল দিস লাভ’ ও ‘পিংক ভেনম’ পরিবেশন করে ব্ল্যাকপিংক। রোজে, জেনি, লিসা ও জিসুর সঙ্গে দর্শকেরাও কণ্ঠ মেলাতে থাকেন। গানের সঙ্গে শিল্পীদের নাচ রীতিমতো উন্মাদনা তৈরি করে।
এরপর ‘হুইসেল’, ‘বুম্বায়া’ থেকে ‘জাম্প’—একের পর এক হিট গান পরিবেশন করেন শিল্পীরা।
ওয়ার্ল্ড ট্যুর ‘ডেডলাইন’ নিয়ে জাপানে গেছে কে–পপ গ্রুপ ব্ল্যাকপিংক। ওয়াইজি এন্টারটেইনমেন্ট জানিয়েছে, গ্রুপটি ১৬ থেকে ১৮ জানুয়ারি টোকিও ডোমে তিনটি শো করেছে। তিন শোতে মোট ১ লাখ ৬৫ হাজার দর্শক হাজির হয়েছিলেন।
কনসার্টের শুরুতে ‘কিল দিস লাভ’ ও ‘পিংক ভেনম’ পরিবেশন করে ব্ল্যাকপিংক। রোজে, জেনি, লিসা ও জিসুর সঙ্গে দর্শকেরাও কণ্ঠ মেলাতে থাকেন। গানের সঙ্গে শিল্পীদের নাচ রীতিমতো উন্মাদনা তৈরি করে।
এরপর ‘হুইসেল’, ‘বুম্বায়া’ থেকে ‘জাম্প’—একের পর এক হিট গান পরিবেশন করেন শিল্পীরা।
কনসার্টের শেষভাগে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন রোজে, জেনি, লিসারা। দর্শকের উদ্দেশে তাঁরা বলেন, ‘সময় যে এত দ্রুত কেটে গেল, ভাবতেই খারাপ লাগছে। এই তিন দিনে আমরা আপনাদের কাছ থেকে অসাধারণ সমর্থন পেয়েছি। আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।’
টোকিও ডোমের পর হংকংয়ের কাই তাই স্পোর্টস পার্কে শো করবে ব্ল্যাকপিংক। ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি শো করবে গ্রুপটি। এর মধ্য দিয়েই ‘ডেডলাইন’ ট্যুরের ইতি ঘটবে।
সাড়ে তিন বছর পর অ্যালবাম
সাড়ে তিন বছর পর অ্যালবাম নিয়ে ফিরছে ব্ল্যাকপিংক। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে তাদের তৃতীয় ইপি ‘ডেডলাইন’। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত আলোচিত গান ‘জাম্প’ও অ্যালবামে থাকবে। গানটি বিলবোর্ডের গ্লোবাল ২০০ তালিকার শীর্ষে ছিল। শ্রোতাদের মুখে মুখেও ছড়িয়ে পড়ে।
২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয় ব্ল্যাকপিংকের দ্বিতীয় পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যালবাম ‘বর্নপিংক’। ২০১৯ সালের এপ্রিলে বের হয় গ্রুপটির সর্বশেষ ‘ইপি কিল দিস লাভ’।