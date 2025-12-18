সাবেক স্ত্রীর বিরুদ্ধে কুমার শানুর মামলা
আবারও আলোচনায় ভারতের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কুমার শানু। সাবেক স্ত্রী রীতা ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানির মামলা করেছেন শিল্পী। মুম্বাই হাইকোর্টে এই মামলা করেন গায়ক।
মামলায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে চেয়েছেন ৩০ লাখ রুপি। এমনকি বিতর্কিত সাক্ষাৎকারগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারেও আবেদন জানিয়েছেন আদালতের কাছে। ২০ বছর পর সাবেক দম্পতির বাগ্বিতণ্ডা এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।
বিচ্ছেদের প্রায় দুই দশক পর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে কুমার শানুর বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিযোগ তোলেন সাবেক স্ত্রী রীতা। তিনি বলেছেন, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কুমার শানু তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেছিলেন।
তাঁর খাবার এবং চিকিৎসা ব্যয়ও বহন করতেন না। জীবন বাঁচাতে গয়না বিক্রি করেন রীতা। এ ছাড়া শিল্পীর বিরুদ্ধে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগও তুলেছেন সাবেক স্ত্রী।
তবে গায়ক বলছেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর অভিযোগ, সাবেক স্ত্রীর বক্তব্য দীর্ঘ চার দশকের সংগীতজীবনের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
এমনকি মামলার অভিযোগে শানুর দাবি, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে ইচ্ছা করেই তাঁকে হেয় করার চেষ্টা করেছেন রীতা। বিতর্কিত এসব সাক্ষাৎকার দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে। এ ছাড়া ২০০১ সালে তাঁদের বিচ্ছেদের সময়ে একটি শর্তে দুজনেই সম্মত হয়েছিলেন যে কেউই একে অন্যের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তুলবেন না। সেই চুক্তিও লঙ্ঘন করেছেন রীতা।
শুধু সাবেক স্ত্রীকে নয়, যেসব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সাক্ষাৎকারগুলো প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোকেও নোটিশ পাঠিয়েছেন কুমার শানু। পাশাপাশি সতর্ক করে বলেছেন, দ্রুত ভিডিও এবং কনটেন্ট সরিয়ে না নিলে ফৌজদারি মামলার পথে হাঁটবেন শিল্পী।
সেপ্টেম্বরেই রীতা ভট্টাচার্যকে প্রথম আইনি নোটিশ পাঠান সাবেক স্বামী ‘মেলোডি কিং’ খ্যাত গায়ক কুমার শানু। তাতে কোনো সমাধান না হওয়ায় আদালতের পথে হাঁটলেন তুমুল জনপ্রিয় এই শিল্পী।
দ্য হিন্দু অবলম্বনে