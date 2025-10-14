এই রোমান্টিক তিন কে–পপ গানে কী আছে
শরতের শান্ত বিকেলে কিংবা রাতের নির্জনে শোনার জন্য এ তিনটি গান বেছে নিতে পারেন। এসব গানে ভালোবাসা ও আকুলতাকে তুলে এনেছেন শিল্পীরা।
‘পিচ আইজ’, ওয়েভ টু আর্থ
প্রেমের গান তৈরিতে আলাদা পরিচিতি রয়েছে সিউলভিত্তিক ব্যান্ড ওয়েভ টু আর্থ। ‘পিচ আইজ’ গানটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০২৩ সালে, এটি ‘জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফ্লজ অ্যান্ড অল’ অ্যালবামের গান।
এটি প্রেমের গান, এতে চাঁদের মোলায়েম আলোর নিচে প্রিয় মানুষের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তটাকে তুলে ধরা হয়েছে। রাতের নির্জনে বা শান্ত শরতের বিকেলে শোনার জন্য উপযুক্ত একটি গান।
‘টেক মি’, জি–ড্রাগন
কে–পপ তারকা জি–ড্রাগনের তৃতীয় অ্যালবাম ‘উবারম্যানশ’ অ্যালবামের গান। ‘টেক মি’ গানে তুমুল ভালোবাসা আর আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে। ফাঙ্ক-পপ ধাঁচের এ গানটিতে আর অ্যান্ড বি ও ইলেকট্রনিক সাউন্ডের ছোঁয়া আছে। রোমান্টিক অথচ তীব্র আবহ তৈরি করেছে গানটি।
‘কিউপিড’, পিএইচ–ওয়ান
২০১৮ সালে প্রকাশিত গানটি শ্রোতাদের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়। রোমান্টিক গানটিতে খুনসুটিও ফুটে উঠেছে। গানের কথায় ভালোবাসার পাশাপাশি কিউপিডের তিরবিদ্ধ হওয়ার অনুভূতি তুলে ধরা হয়েছে।
যাঁরা সহজে শোনা যায়, এমন রোমান্টিক গান খুঁজছেন, তাঁদের শরতের প্লেলিস্টে ‘কিউপিড’ গানটি দারুণ সংযোজন হতে পারে।
তথ্যসূত্র: কোরিয়া হেরাল্ড