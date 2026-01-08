‘মহাশ্মশান’ নিয়ে ফিরল সোনার বাংলা সার্কাস

‘মহাশ্মশান’ নিয়ে ফিরল সোনার বাংলা সার্কাস
নতুন অ্যালবাম প্রকাশ করেছে ব্যান্ড দল ‘সোনার বাংলা সার্কাস’। এটি একটি ডাবল অ্যালবাম। ‘মহাশ্মশান’ নামের এই কনসেপ্টচ্যুয়াল অ্যালবামে গান আছে ১৭টি। প্রথম সিডি মহাশ্মশান–১-এ থাকছে ৯টি গান, দ্বিতীয় সিডি মহাশ্মশান–২-এ থাকছে ৮টি গান।
আজ বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকাল থেকে স্পটিফাইয়ে গানগুলো শোনা গেলেও ব্যান্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাত আটটায় ইউটিউব চ্যানেলে অফিশিয়ালি অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে। রাত থেকেই শোনা যাবে সব আন্তর্জাতিক ডিজিটাল স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে।
সোনার বাংলা সার্কাসের নতুন এই কনসেপ্টচ্যুয়াল অ্যালবামের গল্প নিয়ে ব্যান্ডের ভোকালিস্ট ও লিরিসিস্ট প্রবর রিপন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, ‘প্রথম অ্যালবামে আমাদের ক্যারেক্টারটা মারা গিয়েছিল এপিটাফ গানের ভেতর দিয়ে। মহাশ্মশান হলো তার পুনরুত্থান। এবার আমাদের ক্যারেক্টারের নাম দ্রোহ। এই অ্যালবামেও সে মারা যায়, কিন্তু সে আবার হয়তো পুনর্জন্ম নেবে এরপরের অ্যালবামে। দ্রোহ এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করে মানুষের বিরুদ্ধে। তো মানুষের প্রতি এই প্রতিশোধেরই গল্প এটা। পুরো গল্পটা বুঝতে হলে ১ ঘণ্টা ৫২ মিনিটের অ্যালবামটি একটানা শুনতে হবে।’
সোনার বাংলা সার্কাসের যাত্রা শুরু হয় ২০১৮ সালে। এরপর প্রথম অ্যালবাম ‘হায়েনা এক্সপ্রেস’ প্রকাশিত হয় ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি। ‘এপিটাফ’, ‘অন্ধ দেয়াল’, ‘মৃত্যু উৎপাদন কারখানা’র মতো গানে তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে ব্যান্ডটি।
ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশে দুই শর বেশি কনসার্টে পারফর্ম করেছে ব্যান্ডটি। এর পাশাপাশি ঢাকায় চারবারসহ সাতটি বিভাগীয় শহরে নিজেদের আয়োজনে ‘হায়েনা এক্সপ্রেস এক্সপেরিয়েন্স’ সলো কনসার্ট নিয়ে হাজির হয়েছিল ব্যান্ডটি।
ব্যান্ডের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, দুই মাস পর ‘মহাশ্মশান’ অ্যালবামের সলো কনসার্ট মহাশ্মশানের যাত্রা শুরু হবে। অ্যালবামের সব গান সেখানেই প্রথম পারফর্ম করবে ব্যান্ডটি। ব্যান্ডের লাইনআপে আছেন প্রবর রিপন, শ্বেত পাণ্ডুরাঙ্গা ব্লুমবার্গ, শাকিল হক ও সাদ চৌধুরী।