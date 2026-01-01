গান

দিনক্ষণ চূড়ান্ত, ৩ বছর ৯ মাস পর ফিরছে বিটিএস

বিটিএসের সদস্যেরাবিগ হিট মিউজিক

অবশেষে জল্পনার ইতি ঘটেছে, ফেরার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিল বিটিএস। আজ এক বিবৃতিতে বিগহিট মিউজিক জানিয়েছে, ২০ মার্চ অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে।
সাত সদস্যকে নিয়ে প্রায় ৩ বছর ৯ মাস পর কোনো অ্যালবাম প্রকাশ করছে গ্রুপটি। এর আগে ২০২২ সালের জুনে অ্যান্থোলজি অ্যালবাম ‘প্রুফ’ প্রকাশ করেছিল আরএম, জিমিনরা।

বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ ও একক ক্যারিয়ারে ব্যস্ত ছিলেন বিটিএসের সদস্যেরা। এর মধ্যে বিরতি টেনেছিল বিটিএস। এর মধ্যে গ্রুপের সাত সদস্য প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন, বিরতি ভেঙে আবারও ভক্তদের সামনে ফিরছেন তাঁরা।
নববর্ষ উপলক্ষে নির্বাচিত কয়েকজন ভক্তকে চিঠি পাঠিয়েছে বিটিএস। চিঠিতে লেখা ছিল, ‘২০ মার্চ ২০২৬।’ এতে ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানানো হয়।

চিঠিতে দলনেতা আরএম জানান, ফেরার জন্য মুখিয়ে আছেন তিনি। জিমিন ও জে-হোপ লিখেছেন, ‘২০২৬ সালে আবার দেখা করছি।’ দলের ফেরা নিয়ে জিন লেখেন, ‘গত দুই বছর আপনাদের সঙ্গে একক শিল্পী হিসেবে দেখা করেছি, আর এখন অবশেষে আবার দলের অংশ হিসেবে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছি।’

জাংকুক লেখেন, ‘আমি আগের মতোই সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করে যাব।’ ভি লিখেছেন, ‘২০২৬ সালে আমরা একসঙ্গে আরও বেশি ও আরও ভালো স্মৃতি তৈরি করব—এ জন্য অপেক্ষা করুন।’ আর সুগা বার্তা দেন, ‘চলুন, একসঙ্গে আনন্দের একটি বছর কাটাই।’
মার্চে অ্যালবাম প্রকাশের পর বিটিএস বিশ্ব সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে।

কোরিয়া টাইমস অবলম্বনে

