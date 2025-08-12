এনজেল নূরের প্রথম অ্যালবাম ‘প্রাণ-ত’
নিজের জীবনের গল্পে সুর চড়ান এনজেল নূর। প্রথম মৌলিক গান ‘যদি আবার’ গেয়ে তারকাখ্যাতি পেয়েছেন তিনি। গানটি ঢাকার গণ্ডি পেরিয়ে কলকাতায়ও আলোচিত হয়েছে। আরেক মৌলিক গান ‘তিল’ও প্রশংসা কুড়িয়েছে। দুই গানের গল্প বলার ঢঙে জীবনকে সামনে এনেছেন তিনি।
এবার আর একক গান নয়, পুরো অ্যালবামে হাত দিয়েছেন এনজেল। প্রাণ–ত শিরোনামে প্রথম অ্যালবাম প্রকাশ করবেন তিনি। ‘কিছু কথা বাকি ছিল’সহ মোট সাতটি গান থাকবে। তবে ‘যদি আবার’ ও ‘তিল’ থাকবে না। অ্যালবামের নামকরণ নিয়ে জানতে চাইলে এই তরুণ গায়ক বলেন, ‘গানগুলো আমার একদম প্রাণে কাছের, ফলে অ্যালবামের নাম প্রাণ–ত। এতে প্রাণজুড়ানো কিছু গান থাকবে, যেখানে কষ্ট বা সুখকে না এড়িয়ে অনুভব করার কথা বলা হয়।’
অ্যালবামের প্রতিটি গান লিখেছেন ও সুর করেছেন এনজেল নূর। তিনি বলেন,‘“যদি আবার” গানে যেমন আমার জীবনের গল্প বলেছি, অ্যালবামের গানেও তেমনই। প্রতিটি গানে নিজস্ব অনভূতি থাকবে।’ এখন পর্যন্ত ৩৬টির মতো গান লিখেছেন, সুরও দিয়েছেন এনজেল। এর মধ্যে সাতটি গান অ্যালবামে আসছে। গান রেকর্ড করছেন, মাসখানেকের মধ্যে স্পটিফাইয়ে অ্যালবামটি প্রকাশিত হবে। এরপর প্রতি সপ্তাহে একটি করে মিউজিক ভিডিও প্রকাশ করবেন।
এর মধ্যে কলকাতা থেকে ডাক পেয়েছেন এনজেল। তাঁর আলোচিত ‘যদি আবার’ গানটি সিনেমায় ব্যবহার করতে চান কলকাতার এক পরিচালক। বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন এনজেল, এখনো সম্মতি দেননি। আগামী মাসে ঢাকায় একটি বৈঠক হওয়ার কথা, এরপর বিষয়টি চূড়ান্ত হবে বলে জানান এই গায়ক। ‘যদি আবার’ গানটি ভারতীয় সংগীত তারকা অরিজিৎ সিং এক্স হ্যান্ডলে শেয়ার করেছিলেন।
গানের পাশাপাশি অভিনয়ও করেন এনজেল নূর। ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর বলী সিনেমায় অভিনয় করেছেন। আরও চারটি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে একটি তামিল, একটি কলকাতার এবং দুটি ঢাকার সিনেমা।
তাঁর পুরো নাম জুলফিকার নূরী এনজেল। জন্ম ও বেড়ে ওঠা চট্টগ্রামে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পড়েছেন। বছর দুয়েক আগে স্নাতক শেষ করেছেন।