ঈদে নতুন কোন চমক নিয়ে আসছে অ্যাশেজ

ঈদে নতুন কোন চমক নিয়ে আসছে অ্যাশেজ
ঈদে ভক্তদের জন্য বড় চমক নিয়ে আসছে অ্যাশেজ। ব্যান্ডটি একসঙ্গে মুক্তি দিতে যাচ্ছে দুটি অ্যালবাম—‘বিভ্রম’ ও ‘ডানাহীন পাখি’। ‘বিভ্রম’ অ্যালবামে থাকছে নয়টি গান আর ‘ডানাহীন পাখি’তে আটটি। চাঁদরাতে প্রথমে দুটি অ্যালবামের দুটি গান প্রকাশ করবে অ্যাশেজ। বাকি গানগুলো প্রতি সপ্তাহে একটি করে মুক্তি পাবে। গানগুলো মূলত ৮-১০ বছর ধরে তৈরি বিভিন্ন সময়ের সংকলন; কিছু গান পুরোনো, কিছু সাম্প্রতিক। পুরোনো গানগুলো কনসার্ট বা বিভিন্ন আয়োজনে করলেও অ্যালবামে এবারই প্রথম মুক্তি পাবে। এ দুটি অ্যালবামের পাশাপাশি বিশেষ আরেকটি অ্যালবামের একটি নতুন গান প্রকাশ করবে তারা।
সুখের সন্ধানে
অ্যাশেজের দলনেতা ও ভোকাল জুনায়েদ ইভান জানান, দুটি অ্যালবামের গানগুলোতে সুর ও চিন্তায় অনেক নিরীক্ষা করা হয়েছে। গানগুলোর মূল দর্শন হলো ‘নন-ম্যাটেরিয়াল হ্যাপিনেস’ বা অবস্তুগত সুখ। ইভানের ব্যাখ্যায়, যান্ত্রিক জীবনের বাইরে গিয়ে আকাশ, বৃষ্টি, জোছনা বা মানুষের হাসির মধ্যে যে আনন্দ, সেটাই গানের ভাষায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। ইভানের ভাষ্যে, ‘বর্তমান জীবনধারা অনেক বেশি বস্তুবাদী বা ম্যাটেরিয়াল বেজড, যেখানে মানুষ বস্তু ছাড়া সুখ চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু সব থেকে সুন্দর আনন্দগুলো আসলে অবস্তুগত, যেমন আকাশ দেখা, বৃষ্টি বা জোছনা উপভোগ অথবা মানুষের মুখের হাসি। মানুষের অস্তিত্ববাদী চিন্তা এবং নিজের সঙ্গে নিজের যে দ্বন্দ্ব বা বোঝাপড়া, সেই বিষয়গুলোই গানে ছায়া হিসেবে থাকবে।’
পাহাড় ও সমুদ্রে পার্টি
অ্যালবামের প্রচার নিয়ে ভিন্নধর্মী পরিকল্পনা করছে অ্যাশেজ। ঈদের পর গান নিয়ে বেরিয়ে পড়বে তারা। বিভিন্ন জেলায় দুই অ্যালবামের গান নিয়ে একক কনসার্ট করার পাশাপাশি ভক্তদের নিয়ে পাহাড় ও সমুদ্রে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে তাদের। ইভান বলেন, ‘কিছু শ্রোতাকে নিয়ে একটা লিসিনিং পার্টি করব। তবে এখানে ভিন্নতা থাকবে। পাহাড় ও সমুদ্রে দুটো ইভেন্টের পরিকল্পনা এগোচ্ছে। এখানে আমরা একা নয়, সবাই একসঙ্গে গাইব। পাশাপাশি প্রতিটি গানের নেপথ্যের গল্পও জানতে পারবেন শ্রোতারা।’ এ বিষয়ে আপাতত বিস্তারিত কিছু বলছে না তারা। চমক হিসেব রাখতে চায় তারা।
মানবিক প্রকল্প: ‘মানুষের জন্য’
গত বছর মানুষের জন্য শিরোনামে অ্যালবামের পরিকল্পনা করেছিল অ্যাশেজ। জানিয়েছিল, ১০টি গানে সাজানো এ অ্যালবামের সব আয় মানবিক সহায়তায় খরচ হবে। সম্মানী বা আয়ের অংশ নেবেন না ব্যান্ডটির কোনো সদস্য। আয়ের অর্থ সরাসরি হাসপাতালের তহবিলে পৌঁছে যাবে; খরচ হবে ক্যানসার, কিডনি, প্যারালাইসিস, চোখসহ বিভিন্ন জটিল রোগীর সহায়তায়। ঈদের দুই অ্যালবামের মাঝখানে তারা ‘মানুষের জন্য’ প্রকল্পের একটি গানও মুক্তি দেবে। ইভান বলেন, ‘প্রথম থেকেই মানবিক বিভিন্ন সংকটে আমরা পাশে থেকেছি। মুমূর্ষু রোগীদের জন্য রক্ত সংগ্রহ করে দেওয়া থেকে চিকিৎসা খরচ মেটাতে না পারা রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছি। এত দিন সাহায্য করার জন্য শুধু রোগীর পরিচয় প্রকাশ করেছি, কখনো মাধ্যম হিসেবে আমরা কাজ করিনি। তবে মনে হয়েছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে না। সবাইকে সহায়তা করতে পারছি না। সবাই তো আশা নিয়েই আমাদের কাছে আসে। তাই এটি নিয়ে নতুন করে ভাবতে থাকি, সেখান থেকেই এই নতুন উদ্যোগ। প্রতিটি গানের মাধ্যমে মানুষগুলোর সংকট ও কষ্টগুলো সামনে আসবে। এভাবে মানুষ বিষয়গুলোতে আরও বেশি ইমোশনালি কানেক্ট হতে পারবেন বলে মনে করছি।’
ইউরোপ ট্যুর
ইউরোপ সফরে যাচ্ছে অ্যাশেজ। আগামী মে মাসে অ্যাশেজ যাচ্ছে ইতালি ও ফ্রান্স। ইতালির রোম ও ভেনিস এবং ফ্রান্সের প্যারিসে তাদের কনসার্ট চূড়ান্ত হয়েছে। আরও কিছু কনসার্টের প্রস্তাব পেলেও দেশে টানা কনসার্টের চাপের কারণে আপাতত এই তিনটি শোতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে। ইভান বলেন, ‘দুই সপ্তাহের বেশি বাইরে থাকা সম্ভব না। দেশের বাইরে সাধারণত শো হয় ছুটির দিন, রোববার। একটা শো করতে হলে একটা পুরা সপ্তাহ চলে যায়। এ কারণে আপাতত তিনটি শোতেই সীমাবদ্ধ থাকছি। এ সময়ে দেশে অনেক কমিটমেন্ট আছে, তাই ইউরোপ ট্যুর আর দীর্ঘ করার পরিকল্পনা নেই। তবে চলতি বছরেরই অন্য সময় বাকি কনসার্টগুলোর পরিকল্পনা আছে।’
অ্যাশেজ ব্যান্ডের বর্তমান লাইনআপ—জুনায়েদ ইভান (ভোকাল), সুলতান রাফসান খান (গিটার), ওয়াহিদ উজ জামান তূর্য (বেজ গিটার), আদনান বিন জামান (কি–বোর্ড), তৌফিক আহমেদ বিজয় (ড্রামস)।