নিউইয়র্কের ঐতিহাসিক সেই ভেন্যুতে পারফর্ম করবে অ্যাশেজ

অ্যাশেজ ব্যান্ডের সদস্যেরাছবি: ফেসবুক থেকে

প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের কুইন্স থিয়েটারে পারফর্ম করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের ব্যান্ড অ্যাশেজ। আগামী ৫ অক্টোবর নিউইয়র্কের ঐতিহাসিক এ ভেন্যুতে পারফর্ম করবে তারা। এ কনসার্ট দিয়েই শেষ হবে ব্যান্ডটির এবারের উত্তর আমেরিকা সফর। জুলাইয়ে কানাডার পাঁচটি শহরে পারফর্ম করেছে অ্যাশেজ।

কুইন্স থিয়েটার নিউইয়র্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত মঞ্চটি মূলত আঞ্চলিক ও কমিউনিটি থিয়েটারের জন্য ব্যবহৃত হতো। ১৯৯৩ সালে এটি সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করে আরও সুবিধাসম্পন্ন মঞ্চে রূপান্তর করা হয়। এখানে স্থানীয় নাট্যদল; উদীয়মান জ্যাজ ও ফোক ব্যান্ড; শিশু ও পরিবারকেন্দ্রিক নাটক এবং আন্তর্জাতিক নৃত্য ও সংগীত দল পারফর্ম করে।

ব্যান্ডের ভোকাল জুনায়েদ ইভান প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ ভেন্যুর কথা অনেক শুনেছি, এবার নিজেরা পারফর্ম করব বলে রোমাঞ্চিত। তা–ও আমাদের একক শো। যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের আরও কয়েকটি কনসার্টের কথা থাকলেও আপাতত সেগুলো করছি না। শুধু এই একটি কনসার্ট করেই আমাদের এবারের ট্যুর শেষ হবে।’

৩ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ধরবে অ্যাশেজ। শো শেষে ৯ অক্টোবর তাদের দেশে ফেরার কথা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যান্ডটির এটি দ্বিতীয় সফর। গত বছর প্রথমবার দেশটিতে পারফর্ম করেছে অ্যাশেজ। এ ছাড়া ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও ভারতে একাধিক কনসার্টে পারফর্ম করেছে তারা।

চলতি বছরের শেষে নতুন অ্যালবাম আনতে যাচ্ছে অ্যাশেজ। ১০ গান দিয়ে সাজানো অ্যালবামটির শিরোনাম বিভ্রম। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গান তৈরিও হয়ে গেছে। অ্যাশেজ ব্যান্ডের বর্তমান লাইনআপ—জুনায়েদ ইভান (ভোকাল), সুলতান রাফসান খান (গিটার), ওয়াহিদ উজ জামান (বেজ গিটার), আদনান বিন জামান (কি-বোর্ড), তৌফিক আহমেদ বিজয় (ড্রামস)।

