মৌসুমের আগেই...

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি সময়টাকে ‘সিজন’ ধরেন শিল্পীরা। দেশে সংগীত নিয়ে বড় আয়োজনের বেশির ভাগই হয় এই সময়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে প্রস্তুতি। নতুন মৌসুমে ব্যান্ডগুলোর প্রস্তুতির খবর নিয়েছেন নাজমুল হক
কানাডা থেকে সম্প্রতি দেশে ফিরেছে ওয়ারফেজ। পথচলার চার দশক পূর্তিতে দেশটির বেশ কয়েকটি শহরে কনসার্ট করেছে তারা। দেশেও চার দশক উদ্যাপনের পরিকল্পনা রয়েছে ব্যান্ডটির। তবে সার্বিক পরিস্থিতির ওপর সময় নির্ভর করবে। সিজনের আগাম প্রস্তুতিতে ভালো সাড়া পাচ্ছে ব্যান্ডটি। দেশে ফেরার পর বিশ্রাম শেষে মঞ্চে ব্যস্ততা বাড়ছে। ২৪ অক্টোবর ঢাকায় কনসার্ট করেছে ব্যান্ডটি। আজ ৩০ অক্টোবর যশোর ও ১ নভেম্বর ঢাকায় কনসার্ট করবে ওয়ারফেজ। ব্যান্ডের দলনেতা ও ড্রামার শেখ মনিরুল আলম প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ মৌসুমে রমজান আর জাতীয় নির্বাচন রয়েছে, তাই সময়টা কম। কিন্তু এরই মধ্যে বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছি, অন্য সময়ের তুলনায় পরিমাণ কম হলেও আমরা সন্তুষ্ট। তবে অনুমতিসহ বেশ কিছু সংকট রয়েছে, এগুলো নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা রয়েছে। নিজেরাও ওয়ারফেজের চার দশক পূর্তিতে কিছু আয়োজনের পরিকল্পনা করেছিলাম, কিন্তু এসব সংকটে এখনো পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে পারিনি। বড় আয়োজনের জন্য পৃষ্ঠপোষকও প্রয়োজন। তবে জানুয়ারিতে একটা গালা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।’
বাংলাদেশের ১২টি জেলায় কনসার্ট ট্যুরে আছে অ্যাশেজ। ২৩ অক্টোবর শুরু হয়েছে এ সফর, শেষ হবে ৬ নভেম্বর। এর পর থেকে টানা ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশজুড়ে ব্যস্ততা। ইতিমধ্যে গোপালগঞ্জ, রংপুর, সৈয়দপুর, দিনাজপুর ও কুড়িগ্রামে কনসার্ট করেছে তারা। তালিকায় আছে সিলেট, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, নেত্রকোনা ও গাইবান্ধা। ব্যান্ডের দলনেতা ও ভোকাল জুনায়েদ ইভান প্রথম আলোকে বলেন, ‘একটু চাপ যাচ্ছে, নিউইয়র্ক থেকে ফেরার পর থেকে টানা শোর শিডিউল। উত্তরবঙ্গ দিয়ে শুরু হয়েছে। সারা দেশেই আয়োজন রয়েছে। অতিরিক্ত দর্শকের চাপের কথা ভেবে আমরা এসব কনসার্টের ঘোষণা আগে দিচ্ছি না। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতিরও একটা বিষয় থাকে। সে কারণে আয়োজন শেষ করেই ফেসবুকে তা শেয়ার করছি।’
কনসার্টে ব্যস্ত সময় পার করছে শিরোনামহীনও। চলতি মাসেই দেশের বেশ কয়েকটি জেলায় রয়েছে কনসার্ট। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কানাডা সফরে থাকবে ব্যান্ডটি। এরপর দেশে ফিরে বছরের শেষ পর্যন্ত টানা কনসার্ট রয়েছে। ব্যান্ডের ড্রামার কাজী আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘এবারের সিজন নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। অনেক চাপ যাচ্ছে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে দম ফেলার ফুরসত নেই। ঢাকা, বরিশাল, বগুড়া, জয়পুরহাট, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, সাভার, কক্সবাজার, বান্দরবানসহ সারা দেশেই শো রয়েছে।’
বিদেশে ব্যস্ততা
বিদেশে ব্যস্ততা বেড়েছে দেশের ব্যান্ডের। সিজনের একটা অংশে দেশের বাইরে থাকবে কয়েকটি ব্যান্ড। গত কয়েক মাসে বিদেশ সফর করেছে নগরবাউল জেমস, ওয়ারফেজ, মাইলস, আর্ক ও অ্যাশেজ। এখন যুক্তরাষ্ট্রে আছে দলছুট। ২৩ অক্টোবর প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেছে অর্থহীন। অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে আছে আর্টসেল। নভেম্বরে কানাডায় কনসার্ট করবে শিরোনামহীন। ১ নভেম্বর টরন্টোতে ব্যান্ডটির পারফর্ম করার কথা রয়েছে।
আউটডোরে কনসার্ট কম
জেলা প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় সম্প্রতি মেহেরপুরে স্থগিত করা হয়েছে জেমসের কনসার্ট। ১০ অক্টোবর কনসার্ট হওয়ার কথা থাকলেও কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় আয়োজনের কার্যক্রম বন্ধ করে আয়োজক সূর্য ক্লাব। রাজধানীসহ ঢাকার বাইরেও প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে জটিলতার খবর শোনা যাচ্ছে। কেউ অনুমতি পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ মিউজিক্যাল ব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশনের (বামবা) সহসভাপতি ওয়ারফেজ ব্যান্ডের ড্রামার শেখ মনিরুল আলম টিপু বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় আউটডোরে পাবলিক শো অনেক কম। যা হচ্ছে, তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন, র্যাগ ডে থেকে করপোরেট আয়োজন। সামনে নির্বাচন, আশা রাখছি, এরপর পরিস্থিতি ভালোর দিকে যাবে।’
কী বলছেন আয়োজকেরা
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে কনসার্টের আয়োজন করে জাম্পস্টার্ট। প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘ব্যস্ততা বেড়েছে। তবে টিকিট শো অনেক কম, নেই বললেই চলে। নভেম্বর-ডিসেম্বরে বড় কিছু কনসার্ট আছে।’
ওয়ারফেজ, সোলস, অর্থহীনসহ দেশের বড় ব্যান্ডগুলোর কনসার্টে সাউন্ড সরবরাহ করে এসপি রিদম। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী ওয়াহিদুজ্জামান জানান, গত চার–পাঁচ মাসের তুলনায় কনসার্টের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। তবে আউটডোরে কনসার্টের পরিমাণ কমে যাওয়ায় টিকে থাকায় চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে।