বিকিনিতে সেতারবাদক, কটাক্ষের জবাব দিলেন আনুশকা
পোশাক নিয়ে প্রায়ই বিদ্রূপের মুখে পড়তে হয় নারী শিল্পীদের। বিকিনি পরা ছবি পোস্ট করলে তো কথাই নেই, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় একের পর এক তির্যক মন্তব্য। এবার এমন মন্তব্যের শিকার প্রখ্যাত সেতারবাদক আনুশকা শঙ্কর। তবে দ্রুতই সমালোচকদের পাল্টা জবাব দিয়েছেন তিনি। খবর এনডিটিভির
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একগুচ্ছ ছবি ভাগ করে নেন আনুশকা। এর মধ্যে রয়েছে তাঁর বিকিনি পরা ছবিও। এই ছবিগুলোয় তাঁতে উদ্দেশ্য করে যেসব তির্যক মন্তব্য করা হয়েছে, সেগুলোও ভাগ করে নেন রবিশঙ্করের কন্যা।
একজন মন্তব্য করেছেন, ‘ভারতের শাস্ত্রীয় সংগীত খুবই পবিত্র। কিন্তু এর সঙ্গে এই পোশাক মানানসই নয়।’ আর একজন লিখেছেন, ‘আপনার ওপর এমনিতেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ রয়েছে। তাই আপনার ক্লিভেজ দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই।’
এর উত্তরে আনুশকা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শরীরটা তাঁর। তাঁর শরীর নিয়ে অন্য কারও মন্তব্য করার কোনো অধিকার নেই।
সেতারশিল্পী লিখেছেন, ‘এটা একটা শরীর। এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই। তবে পাশাপাশি এই শরীরের কিছু চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি যখন ভাবি, আমার এই শরীরের ওপর দিয়ে কী কী গিয়েছে, আমি সত্যিই কৃতজ্ঞতা বোধ করি।’
দীর্ঘ পোস্টে আনুশকা আরও লিখেছেন, ‘এই শরীর দুই সন্তানের জন্ম দিয়েছে। শৈশবে এই শরীরের ওপরে হেনস্তা চলেছে। পুরুষদের সঙ্গে ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পড়েছে এই শরীরই। কত অস্ত্রোপচার হয়েছে। এই শরীরে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম হয়েছে। ঋতুস্রাবের যন্ত্রণা রয়েছে। মাত্র ১১ বছর বয়স থেকে মাইগ্রেনের যন্ত্রণা রয়েছে।’ অন্যের শরীর নিয়ে যাঁরা মন্তব্য করেন, তাঁদেরই লজ্জা হওয়া উচিত বলে মনে করেন আনুশকা।
প্রখ্যাত সেতারবাদক ও সুরকার রবিশঙ্করের মেয়ে আনুশকা। নিজের কাজের জন্য দেশ-বিদেশের সমাদৃত আনুশকা এ পর্যন্ত ১১ বার গ্র্যামি মনোনয়ন পেয়েছেন।