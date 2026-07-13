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একক গানে ফিরছেন ব্ল্যাকপিংকরা

বিনোদন ডেস্ক
ব্ল্যাকপিংকের সদস্যেরাওয়াাইজি এন্টারটেইনমেন্ট

ব্ল্যাকপিংকের ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে গত ৮ আগস্ট। দশক পূর্তির পর একক গানে ফিরছেন দলটির তিন সদস্য জেনি, জিসু ও লিসা। এরই মধ্যে নতুন ইপি প্রকাশ করেছেন জেনি। সামনে নতুন গান নিয়ে আসছেন জিসু ও লিসা। ২০২৫ সালে ডেডলাইন ট্যুরে বের হয় ব্ল্যাকপিংক। ২০২৬ সালের শুরুতে শেষ হয় ট্যুর। এরপর ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় ইপি ডেডলাইন। প্রায় চার বছর পর এটিই ছিল দলটির প্রথম দলীয় অ্যালবাম।

দলীয় আয়োজন শেষ করে একক গানে ব্যস্ত সময় পার করছেন গ্রুপের সদস্যরা।
সবার আগে ফিরেছেন জেনি। শুক্রবার প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নতুন ডিজিটাল ইপি ফলেন অ্যাঞ্জেল। তিন গানের এই ইপিতে আছে ‘ফলেন অ্যাঞ্জেল’, ‘হেভেন’ ও ‘লেস দ্যান আ লাভার’। এর মধ্যে ‘লেস দ্যান আ লাভার’ প্রকাশিত হয় ২৪ জুলাই। গানটির কথা ও সুর করেছেন জেনি। বিকল্প পপ ঘরানার গানটিতে জেনির কণ্ঠ বেশ সংযত।

গানে উঠে এসেছে বন্ধুত্ব ও প্রেমের মাঝামাঝি এক সম্পর্কের অনুভূতি। প্রকাশের পর ২৭টি অঞ্চলের আইটিউনসের শীর্ষ গানের তালিকায় জায়গা করে নেয় এটি।

ব্ল্যাকপিংকের সদস্যেরা
ওয়াাইজি এন্টারটেইনমেন্ট
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ব্ল্যাকপিংক তারকা জেনিকে কতটা চেনেন

জেনির পর একক গান নিয়ে ফিরছেন জিসু। ৪ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে তাঁর ‘ক্লিক’। গত বছর প্রকাশিত ইপি অ্যামর্টেজ–এর পর তাঁর প্রথম একক গান। এটি তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ অ্যালবামের গান। অ্যামর্টেজ ৪৫টি অঞ্চলের আইটিউনসের শীর্ষ অ্যালবামের তালিকায় প্রথম হয়েছিল। এর ‘আর্থকোয়েক’ গানটি বিলবোর্ডের ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল সং সেলস তালিকায় শীর্ষে ওঠে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে জেইনের সঙ্গে ‘আইজ ক্লোজড’ গানটি প্রকাশ করেন জিসু। গানটি বিলবোর্ড হট ১০০-এ ৭২ নম্বরে জায়গা করে নেয়।
নতুন অ্যালবাম নিয়ে ফিরছেন লিসাও। তাঁর ছয় গানের অ্যালবাম প্রেস প্লে প্রকাশিত হবে আগামী ২৩ অক্টোবর।

এর আগে ৩ সেপ্টেম্বর আসছে অ্যালবামের গান ‘সাওয়াদিকা’। থাই শব্দটির অর্থ ‘শুভেচ্ছা’। লিসার নতুন অ্যালবামে থাই ঐতিহ্যের ছাপ থাকবে। প্রায় এক বছর আট মাস আগে প্রকাশিত হয় লিসার প্রথম পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম অলটার ইগো। ২০২৫ সালের ওই অ্যালবামে ছিল ‘রকস্টার’, ‘নিউ ওম্যান’, ‘বর্ন এগেন’–এর মতো গান। অলটার ইগো প্রকাশের প্রথম দিনেই স্পটিফাইয়ে ২ কোটি ৩৪ লাখের বেশি স্ট্রিম হয়েছিল।

একক নারী কে-পপ শিল্পীদের অ্যালবাম অভিষেকের ক্ষেত্রে এটি ছিল অন্যতম বড় সাফল্য। অ্যালবামটি বিলবোর্ডের টপ অ্যালবাম সেলস তালিকায় প্রথম এবং বিলবোর্ড ২০০-এ সপ্তম হয়েছিল।

তবে ব্ল্যাকপিংকের আরেক সদস্য রোজে এখনো নতুন একক গানের ঘোষণা দেননি। ২০২৪ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ অ্যালবাম রোজি। পপ রক, পাঙ্ক রক ও অ্যাকুস্টিক ইন্ডি পপের মিশেলে তৈরি অ্যালবামটির ‘আপাতে’ গানটি রোজের ক্যারিয়ারে বড় সাফল্য এনে দেয়। ব্রুনো মার্সের সঙ্গে করা গানটি বিলবোর্ড হট ১০০-এর তৃতীয় স্থানে উঠেছিল। ২০২৬ সালের গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসে গানটি তিনটি বিভাগে মনোনয়নও পায়।

কোরিয়া হেরাল্ড অবলম্বনে

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