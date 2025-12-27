মেকানিকসের ব্যান্ডের দুই দশক পূর্তি কনসার্ট আজ, আর কারা গাইবে
চলতি বছরের নভেম্বরে নিজেদের পথচলার দুই দশক পূর্ণ করেছে জনপ্রিয় রক ব্যান্ড মেকানিকস। এ উপলক্ষে ব্যান্ডটি আয়োজন করেছে মেগা কনসার্ট। আজ শনিবার রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটরিয়ামে হবে এ আয়োজন। বেলা সাড়ে ৩টা থেকে শুরু হয়ে কনসার্ট চলবে রাত ১১টা পর্যন্ত।
‘অ্যান ইভিনিং উইথ মেকানিকস-সেলিব্রিটিং ২০ ইয়ার্স অব লিগ্যাসি’ কনসার্টে ব্যান্ডটির সঙ্গে পারফর্ম করবেন মাইলস, ওয়ারফেজ, এলআরবি, আর্টসেল, আর্বোভাইরাস, শিরোনামহীন, অ্যাভয়েড রাফা ব্যান্ডের সদস্যরা। এ ছাড়া এ কে রাহুল, ব্ল্যাক জ্যাং, রক সল্টের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের ব্যান্ড তারকারাও অংশ নেবেন।
ব্যান্ডটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ভোকাল আফতাবুজ্জামান ত্রিদিব প্রথম আলোকে বলেন, ‘এটাকে শুধু কনসার্ট বলতে চাইছি না; এটা একটা মিলনমেলা হতে যাচ্ছে, যেখানে পুরোনো স্মৃতিগুলো ফিরে আসবে, হারানো বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটবে এবং একসঙ্গে আমরা আনন্দ ভাগ করে নেব।’
ত্রিদিব আরও বলেন, ‘মেকানিকসের বর্তমান ও সাবেক সদস্যদের সঙ্গে এই বিশেষ দিনে আমাদের সঙ্গে দেশের জনপ্রিয় সব ব্যান্ডের সদস্যরা থাকবেন। একসঙ্গে আমরা পারফর্ম করব। আমরা চাই, এই দিনে আমাদের পুরোনো বন্ধু, ভক্ত ও বিভিন্ন প্রজন্মের ব্যান্ড মিউজিকপ্রেমীরা আমাদের শুভেচ্ছা জানাতে আসবেন। আপনাদের জন্যই মেকানিকস এ পথ পাড়ি দিতে পেরেছে।’
২০০৫ সালে যাত্রা শুরু করে মেকানিকস। সে বছরের ২৩ নভেম্বর ধানমন্ডির মিউজিক ম্যানিয়ায় প্রথম প্র্যাকটিস সেশন করে তারা। ত্রিদিব (ভোকাল), রিয়াজের (ড্রামস) সঙ্গে যোগ দেন রুশো খান (বেজ) ও তামজীদ খান (গিটার)। এক মাসের মধ্যেই ব্যান্ডে যোগ দেন গিটারিস্ট ইমরান আহমেদ—এভাবেই জন্ম নেয় মেকানিকস। ২০০৭ সালে ‘ডি রকস্টার’–এর দ্বিতীয় সিজনে অংশ নেয় তারা।
সেমিফাইনালে থামলেও দেশজুড়ে পরিচিতি পায় মেকানিকস। ২০১১ সালে প্রকাশিত হয় মেকানিকসের প্রথম অ্যালবাম ‘অপরাজেয়’। মেকানিকসের বর্তমান লাইনআপ আফতাবুজ্জামান ত্রিদিব (ভোকাল), শেখ রিয়াজ (ড্রামস), সাইফ ইরফান (গিটার), সাফাত চৌধুরী (গিটার) ও সৌমিক ইসলাম।