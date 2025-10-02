আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা...

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা...
আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা! বিশ্বজুড়ে ‘সুইফটিজ’দের অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। শুক্রবার রাত ১২টা ১ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টা ১ মিনিট) মুক্তি পাচ্ছে টেইলর সুইফটের বহু প্রতীক্ষিত অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’। মুক্তি ঘিরে চলছে নানা আয়োজন—পাবলিক রিলিজ পার্টি, ভক্তদের জড়ো হওয়া আর সর্বত্র ঝলমল করছে সুইফটের এবারের বেছে নেওয়া রং—কমলা।
ভক্তদের চমকে দিয়েছিলেন সুইফট
গত ১২ আগস্ট ভক্তদের চমকে দিয়ে নতুন অ্যালবামের ঘোষণা দিয়েছিলেন পপ তারকা টেইলর সুইফট। সুইফটের আগের অ্যালবাম ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’ ২০২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল; মুক্তির পরেই এটি স্পটিফাইয়ের ইতিহাসে এক দিনে সবচেয়ে বেশি স্ট্রিম হওয়া অ্যালবামের রেকর্ড গড়ে। রেকর্ড গড়া দ্য ইরাস ট্যুরের পর গান থেকে বিরতি নিয়েছিলেন সুইফট। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরেই শেষ হয় ইরাস ট্যুর, যেখানে ৫৩টি শহরে মোট ১৪৯টি শো করেন তিনি। তাই তাঁর নতুন এই অ্যালবাম নিয়ে ভক্তদের যেন তর সইছে না।
‘গত কয়েকটি অ্যালবাম থেকে আমরা একটা নান্দনিকতা পাই, নির্দিষ্ট রং পাই। অ্যালবাম প্রকাশের আগের উন্মাদনা থাকে এ রকম, প্রকাশের পরেরটা অন্য রকম,’ এভাবেই নতুন অ্যালবাম নিয়ে এএফপিকে বলছিলেন ভক্ত মাইকেল কুটেক।
রেকর্ডভাঙা ট্যুর থেকে প্রেরণা
৩৫ বছর বয়সী এই তারকার ১২তম স্টুডিও অ্যালবাম এটি, যার প্রেরণা এসেছে তাঁর জীবন বদলে দেওয়া ইরাস ট্যুর থেকে। গত বছর শেষ হওয়া ট্যুরটি টিকিট বিক্রিতে এনেছিল প্রায় দুই বিলিয়ন ডলার—সংগীত ইতিহাসের বিরল ঘটনা।
চলতি বছরই তিনি নিজের পুরোনো সব গানের স্বত্ব ফিরে পেয়েছেন। এর মধ্যেই এনএফএল সুপার বোল চ্যাম্পিয়ন প্রেমিক ট্রাভিস কেলসের সঙ্গে বাগ্দানও সেরেছেন। ‘এ অ্যালবামটা এসেছে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় আর নাটকীয় জায়গা থেকে। সেই উদ্দীপনাটা সংগীতেও চলে এসেছে,’ কেলসে ও তাঁর ভাইয়ের সঞ্চালিত নিউ হাইটস পডকাস্টে বলেছিলেন টেইলর।
পুরোনো সঙ্গী
১২টি গানের এই অ্যালবামে ভক্তদের জন্য থাকছে অনেকগুলো তুমুল জনপ্রিয় হওয়ার মতো গান। আবার এক হয়েছেন সুইডিশ হিটমেকার ম্যাক্স মার্টিন আর শেলব্যাকের সঙ্গে, যাঁরা তৈরি করেছিলেন সুইফটের ‘শেক ইট অফ’ আর ‘২২’–এর মতো হিট গান। ফলে এবারের অ্যালবামও হবে পপঘেঁষা—এমনটাই ধারণা ভক্তদের।
এবারের থিম কালার নিয়ে চলছে বেশি আলোচনা। সুইফট নাম দিয়েছেন ‘পোর্তোফিনো অরেঞ্জ’। ধারণা করা হচ্ছে, গানগুলো হবে নাচের জন্য দুর্দান্ত।
স্পটিফাইয়ে নতুন রেকর্ড
স্পটিফাই জানাচ্ছে, ‘শোগার্ল’ এখন পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মের সবচেয়ে বেশি ‘প্রি-সেভড’ অ্যালবাম। আগের রেকর্ডটিও ছিল সুইফটের, তাঁর গত বছরের অ্যালবাম ‘দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট’-এর।
আগের কাজ থেকে ভিন্ন
এবারের অ্যালবামটি তাঁর সাম্প্রতিক কয়েকটি কাজ থেকে একেবারেই আলাদা। মহামারির সময়ে বের করা লোকগানঘেঁষা ‘ফোকলোর’ আর ‘এভারমোর’ বা পরের সব অ্যালবাম খানিকটা সরে গিয়ে ‘শোগার্ল’ বর্ণিল আর মঞ্চকেন্দ্রিক।
অ্যালবামের টাইটেল ট্র্যাকে অতিথি কণ্ঠ দিয়েছেন সাবরিনা কার্পেন্টার, যিনি ইরাস ট্যুরের কিছু শোতেও সুইফটের সঙ্গে ছিলেন। প্রমোশনাল ছবিগুলোতেও দেখা যাচ্ছে ঝলমলে, গ্ল্যামারাস কস্টিউমে টেইলরকে, যেখানে মূল রং আবারও কমলা।
লুকানো বার্তা
সুইফটের অ্যালবাম মানেই গানের কথায়, নোটে বা আর্টওয়ার্কে লুকিয়ে থাকা সংকেত, যা হয়তো তাঁর ব্যক্তিজীবন কিংবা ভবিষ্যৎ প্রকল্পের ইঙ্গিত দেয়। ভক্তরা দল বেঁধে সেই রত্ন নামবেন, যেমনটা সব সময় হয়।
‘এই দীর্ঘমেয়াদি গল্প বলার কৌশলই আসলে রোমাঞ্চ তৈরি করে, ভক্তদের ভালোবাসাকে পুরস্কৃত করে, আর প্রতিটি অ্যালবামকে আলাদা করে,’ বলছেন কেইন ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞাপন ও ব্র্যান্ডিং–বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক রবিন লান্ডা।
বক্স অফিসেও ঝড়
নতুন অ্যালবামের সঙ্গে আসছে এই অ্যালবামকে কেন্দ্র করে নির্মিত সিনেমা ‘দ্য অফিশিয়াল রিলিজ পার্টি অব আ শোগার্ল’। মুক্তির আগেই মনে করা হচ্ছে, ইরাস ট্যুর নিয়ে নির্মিত সিনেমার মতো এটিও বক্স অফিসে ঝড় তুলবে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রথম সপ্তাহান্তে (৩ থেকে ৫ অক্টোবর) আয় করতে পারে ৩৫ থেকে ৪০ মিলিয়ন ডলার। অবাক করার মতো বিষয় হলো, মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ঘোষণা করা হয়েছিল এই ইভেন্টের কথা, আর প্রচারণা হয়েছে প্রায় কেবল সুইফটের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই। তবু টিকিট বিক্রি রেকর্ডের পথে। তবে এই জোয়ার বেশি দিন স্থায়ী হবে না বলেই ধারণা, কারণ সিনেমাটি প্রদর্শিত হবে কেবল এক সপ্তাহান্তেই। এটি মূলত ৮৯ মিনিটের একটি বিশেষ ইভেন্ট—যেখানে থাকছে নতুন মিউজিক ভিডিও ও এর পেছনের গল্প।
সুইফটের ডাক
অ্যালবাম মুক্তির আগে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুইফট লিখেছেন, ‘মনে হচ্ছে এবার আবার সেই ইরাস ট্যুরের পোশাক বা কমলা কার্ডিগান বের করে আনার সময় হয়েছে...নাচ বাধ্যতামূলক নয়, তবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।’
তথ্যসূত্র: এএফপি, ভ্যারাইটি