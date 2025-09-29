দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে সঞ্চিতা রাখি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে সঞ্চিতা রাখি
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘একবার গাল ভরা মা ডাকে’ গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সংগীতশিল্পী সঞ্চিতা রাখি। ২১ সেপ্টেম্বর গানটি প্রকাশ করেছে জি সিরিজ মিউজিক। গানটির সংগীতায়োজন করেছেন চন্দন ঘোষ। গানের চিত্রায়ণ করেছেন জাকির হোসেন।
সঞ্চিতা রাখি জানান, শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে ডিএল রায়ের জনপ্রিয় গানটি বেছে নিয়েছেন তিনি। গানের ভিডিও চিত্র প্রকাশের পর দর্শকের কাছে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন তিনি। জি সিরিজ মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলে নিপা সরকার নামের এক দর্শক লিখেছেন, ‘মনোমুগ্ধকর, ভীষণ সুন্দর।’
সংগীতের ওপর পড়াশোনা করেছেন সঞ্চিতা রাখি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাস্ত্রীয় সংগীত বিভাগে উচ্চাঙ্গসংগীতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন রাখি। এরপর ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রসংগীতে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশে ফিরে কিছুদিন ছায়ানট সংগীত বিদ্যায়তনে শিক্ষকতা করেন। এখন ঢাকার সানিডেইল স্কুলে পড়ান। পাশাপাশি নিয়মিত সংগীত চর্চা করেন।
সঞ্চিতা রাখির ভাষ্য, রবীন্দ্রসংগীতকে কেন্দ্র করেই ভবিষ্যৎ সংগীতজীবনকে আরও সমৃদ্ধ করতে চান। পঞ্চকবির বাকিদের গানের প্রতিও তাঁর অনুরাগ রয়েছে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে গান প্রকাশ করেন তিনি। এ পর্যন্ত অর্ধশতাধিক গান প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি নিয়মিত শো করছেন তিনি।
২৬ সেপ্টেম্বর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকায় ‘ট্র্যাডিশন অব মেলোডি’ শীর্ষক শাস্ত্রীয় সংগীতসন্ধ্যায় গান করেছেন সঞ্চিতা রাখি।