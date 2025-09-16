গান

ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের তালহা আনজুম, যেখানে আতিফ আসলামকেও ছাড়িয়েছেন তিনি

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
পাকিস্তানি তরুণ গায়ক তালহা আনজুমছবি: তালহা আনজুমের ফেসবুক

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি তরুণ গায়ক তালহা আনজুম ও তালহা ইউনুস। অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে একটি কনসার্টে অংশ নিতে ঢাকায় আসছেন এই দুই হিপহপ গায়ক। বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান রিশকা কানেক্ট ও ঢাকা ব্রডকাস্ট।

আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা করা না হলেও আয়োজক প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ১৭ অক্টোবর রাজধানীর ইউনাইটেড কনভেনশন সেন্টারে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। রিশকা কানেক্টের প্রধান নির্বাহী তৌসিফ ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ‘তালহা আনজুম ও তালহা ইউনুস ঢাকায় পারফর্ম করতে আসছেন। তাঁদের সঙ্গে পাকিস্তানি আরেক তরুণ গায়ক হাসান রহিমেরও আসার সম্ভাবনা আছে। তাঁর সঙ্গে আমাদের কথা এগিয়েছে। দেশের আরও কয়েকজন শিল্পী ও ব্যান্ড এতে অংশ নেবে। শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে সবকিছু জানাব আমরা।’

পাকিস্তানি তরুণ গায়ক তালহা ইউনুস ও তালহা আনজুম
ছবি: তালহা আনজুমের ফেসবুক

তালহা আনজুম ও তালহা ইউনুসকে অনেকেই আপন ভাই ভাবেন। ভাই না হলেও শৈশব থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব। স্কুলজীবনে দুজন মিলে ‘ইয়াং স্টানার্স’ নামে ডুয়ো ব্যান্ড গঠন করেন। পাকিস্তানের সংগীত অঙ্গনে উর্দু র‍্যাপের প্রচলন ঘটান তাঁরা। প্রথম জনপ্রিয়তা আসে ২০১৩ সালে তাঁদের গান ‘বার্গার-এ-করাচি’ দিয়ে। এরপর ‘ম্যালা মজনু’, ও ‘লাম সাই চৌরা’সহ কয়েকটি গান শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয়তা পায়। ২০২১ সালে পাকিস্তান সুপার লিগের থিম সংয়ে কণ্ঠ দেন দুজন। একই বছর পাকিস্তান ডে প্যারেডের লাইভ শোতেও একসঙ্গে পারফর্ম করেন তাঁরা।

এরপর দুজনেই একক ক্যারিয়ারের দিকে মনোনিবেশ করেন। ২০২৩ সালে তালহা আনজুম তাঁর প্রথম একক অ্যালবাম ‘ওপেন লেটার’ প্রকাশ করেন, যা তাঁকে ২৩তম লাক্স স্টাইল অ্যাওয়ার্ডসে দুটি মনোনয়ন এনে দেয়। এর পরের বছর তিনি দ্বিতীয় একক অ্যালবাম ‘মাই টেরিবল মাইন্ড’ প্রকাশ করেন।
তালহা আনজুম ২০২৪ সালে স্পটিফাইয়ে পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি স্ট্রিম হওয়া স্থানীয় শিল্পীর তালিকার শীর্ষে উঠে আসেন। যেখানে তিনি আতিফ আসলাম থেকে রাহাত ফতেহ আলী খানদের পেছনে ফেলেন। এ তালিকায় ৫ নম্বরে ছিলেন তালহা ইউনুস।
চলতি বছর পাকিস্তান সুপার লিগের থিম সংয়েও আলী জাফরসহ অন্য শিল্পীদের সঙ্গে কণ্ঠ দেন তালহা আনজুম।

