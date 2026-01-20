বিতর্কের পর ‘সব ছাড়া’র ঘোষণা

বিতর্কের পর ‘সব ছাড়া’র ঘোষণা
গায়িকা নেহা কক্কর আর বিতর্ক যেন হাত ধরাধরি করে চলে। কখনো আলটপকা মন্তব্য, কখনো আবার উদ্ভট কাণ্ডকীর্তির জেরে বিতর্ক বাধান। তেমনই এক বিতর্কের পর ‘সব ছাড়ার’ ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।
আজ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দেওয়া এক বিবৃতিতে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের সব দায়িত্ব থেকে বিরতির ঘোষণা দেন তিনি। কিছুদিন আগেই মুক্তি পায় নেহা ও তাঁর ভাই টনি কক্করের গান ‘ললিপপ’। সেই গান ও গানের দৃশ্যায়নের জন্য কটাক্ষের মুখে পড়েন নেহা। গানটিকে অশালীন ও অভব্য বলেও দাবি করেন অনেকে। সেই জন্যই কি হঠাৎ বিনোদনজগৎ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন নেহা?
ইনস্টাগ্রামে আবেগঘন স্টোরিতে নেহা লিখেছেন, তিনি ‘দায়িত্ব, সম্পর্ক, কাজ এবং সবকিছু থেকে বিরতি নিচ্ছেন। এই বিবৃতিতে সবাইকে ধৈর্য ধরারও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ঠিক কত দিন বিরতিতে থাকবেন, তা জানাননি, তবে সমর্থন জানানো ভক্তদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
নেহা বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন যে ভক্ত ও পাপারাজ্জিরা যেন তাঁর ছবি তোলা বা ভিডিও করার চেষ্টা যেন না করেন। নেহা লিখেছেন, ‘এটা হলে মানসিকভাবে কিছুটা শান্তি পাব। দয়া করে আমার সিদ্ধান্তের সম্মান করুন।’
‘ক্যান্ডি শপ’ গানটি ইউটিউবে ২৩ মিলিয়নের বেশি দর্শক পেয়েছে, তবে এর সঙ্গে সমালোচনাও এসেছে। অনেকেই গানকে কম আকর্ষণীয় মনে করেছেন, কেউ কেউ গান, নৃত্য ও ভিজ্যুয়াল স্টাইল নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন, এমনকি কেউ কেউ কে-পপ স্টাইলের অনুকরণ করার অভিযোগ এনেছেন।