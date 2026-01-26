শ্বেতার ভয়ংকর অতীত ফাঁস! ট্রেলারে চমকে দিলেন জয়া

শ্বেতার ভয়ংকর অতীত ফাঁস! ট্রেলারে চমকে দিলেন জয়া
ঢাকা ও কলকাতার সিনেমা মিলিয়ে গত বছরটা দুর্দান্ত কাটিয়েছেন জয়া আহসান। নতুন বছরটাও যে তাঁর ভালো কাটতে পারে, মিলল সে আভাস। আজ মুক্তি পেয়েছে জয়া আহসান অভিনীত কলকাতার সিনেমা ‘ওসিডি’র ট্রেলার। ১ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডের ট্রেলারে চমকে দিয়েছেন বাংলাদেশি অভিনেত্রী।
আজ দুপুরে জয়া আহসান পোস্ট করেন সিনেমাটির ট্রেলার, ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘পরিচ্ছন্নতার নেশা যখন হয়ে ওঠে নিখুঁত প্রতিশোধের ব্লুপ্রিন্ট।’ ‘ওসিডি’, অর্থাৎ ‘অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার’ এমন এক সমস্যা, যা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে এই রোগে আক্রান্ত মানুষদের। শৈশবের অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা কীভাবে সেই পরিচ্ছন্নতার নেশার সঙ্গে মিলেমিশে একের পর এক ‘ক্রাইম’ করে, পর্দায় সেই ‘ব্লুপ্রিন্ট’ তুলে ধরবেন সৌকর্য ঘোষাল।
শৈশবের একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা কীভাবে একটা শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে পারে, ট্রেলারে সেই কাহিনিই ফুটে উঠল। শৈশবের কোনো খারাপ অভিজ্ঞতা যখন লিঙ্গনির্বিশেষে কোনো শিশুকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়, তখন আগামী দিনে সেটা তাকে কতটা ভয়ানক প্রতিশোধস্পৃহ করে তোলে কিংবা একজন মানুষের অপরাধপ্রবণতার জন্ম দেয়, জয়া আহসান অভিনীত সিনেমার ঝলকে সেই বাস্তবতাই ফুটে উঠল পরতে পরতে।
শিশু নির্যাতনের দীর্ঘমেয়াদি মানসিক প্রভাবকে কেন্দ্র করেই ‘ওসিডি’র গল্প এগিয়েছে। সেই সূত্র ধরেই এক নির্যাতিত শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সিনেমার গল্প সাজিয়েছেন পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল। ছবিতে শ্বেতা নামের এক চিকিৎসকের ভূমিকায় রয়েছেন জয়া আহসান। অতীতের ধূসর ছায়া যাঁর জীবনজুড়ে। আর মনে জমে থাকা সেই ‘কালো মেঘ’ তাঁকে তাড়া করে বেড়ায় সব সময়। শ্বেতার সেই অতীত সম্পর্কে আচমকাই এক রোগী জেনে যাওয়ায় তাকে চরম পরিণতি ভোগ করতে হয়।
আশেপাশে থাকা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রত্যেক মানুষের প্রতিই শ্বেতার বিতৃষ্ণা জন্মায়। এহেন শ্বেতার কী পরিণতি হয়? সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ‘ওসিডি’ ছবিতেই সেই গল্প ফুটে উঠবে।
আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে ‘ওসিডি’। এই সিনেমার হাত ধরেই ছোট পর্দার ‘ভূতু’ ওরফে আর্শিয়া মুখোপাধ্যায় বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছে। ছবিতে আরও আছেন কৌশিক সেন, অনসূয়া মজুমদার, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।