ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করবেন স্বস্তিকা, তবে...

ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করবেন স্বস্তিকা, তবে...
পশ্চিমবঙ্গে এ সময়ের আলোচিত তরুণ অভিনেত্রীদের একজন স্বস্তিকা দত্ত। অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল’ ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের পরই তিনি ত্রিকোণ প্রেমের সিরিজ ‘খুঁজেছি তোকে রাত বেরাতে’ সিনেমায় অভিনয় করছেন তিনি। তাঁর বিপরীতে দুই নায়ক গৌরব চক্রবর্তী, অনিন্দ্য সেনগুপ্ত। নতুন সিনেমার শুটিং শুরুর আগে আনন্দবাজার পত্রিকাকে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন অভিনেত্রী। কথা বলেছেন ব্যক্তিগত জীবন ও ক্যারিয়ারের নানা দিক নিয়ে।
১৪ বছর ধরে কাজ করছেন স্বস্তিকা। তাঁর ক্যারিয়ার–দর্শন কী—এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘এক পেশায় এত দিন ধরে টিকে থাকতে গেলে একটু ভেবে চলতেই হয়। তার জন্য হিসাব করিনি কখনো। কারণ, বেশি বাছাবাছি করলে কাজই পাব না। চেষ্টা করেছি নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে। এবং সেগুলো নায়িকাকেন্দ্রিক হলে আরও ভালো।’
ছোট পর্দায় যদি তিনি নায়িকা হিসেবে জনপ্রিয়, বড় পর্দায় তাঁর জনপ্রিয়তা কিন্তু খলনায়িকা হিসেবে! অরিত্রের ‘ফাটাফাটি’ ছবির ‘বিকি সেন’কে দেখে দর্শক রেগে গেলেও তার আকর্ষণ অস্বীকার করতে পারেনি। স্বস্তিকা জানালেন, এই জন্যই তিনি একঘেয়ে চরিত্রে অভিনয় করতে চান না।
টিকে থাকতে হলে নায়িকাদের নাকি খোলামেলা পোশাক, ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে হয়। যদিও অভিনেত্রী শ্বেতা ভট্টাচার্য, শ্রুতি দাস খোলামোলা পোশাক পরবেন না বলেছেন। স্বস্তিকা কী করবেন? জবাব দিতে একটুও দেরি করেননি। তিনিও জানালেন ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে চান। তবে নিজেকে আগে তৈরি করে।
তাঁর ভাষ্যে, ‘মিমি চক্রবর্তীকে “রক্তবীজ ২”-এ বিকিনিতে দেখেছেন। নিজেকে তৈরি করে তবে এই দৃশ্যে অভিনয়ে রাজি হয়েছেন মিমিদি। আমিও এটাই করব।’ স্বস্তিকা আগে খোলামেলা পোশাকে নিজেকে ফিট করবেন। চিত্রনাট্যে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের কতটা প্রয়োজন, সেটা আগে বুঝবেন। তার পর রাজি হওয়ার কথা ভাববেন।