রাহুলের মৃত্যুতে প্রশ্ন: ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় যা মিলল

রাহুলের মৃত্যুতে প্রশ্ন: ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় যা মিলল
পশ্চিমবাংলার দিঘার তালসারি সৈকতে শুটিং করতে গিয়ে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। কীভাবে ঘটল দুর্ঘটনা? শুটিং চলাকালেই, নাকি শেষ হওয়ার পর? নিরাপত্তাব্যবস্থায় কোনো ঘাটতি ছিল কি? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ।
গতকাল রোববার সন্ধ্যার পর এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। রাতেই রাহুলের মরদেহ তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আজ সোমবার সেখানে ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা রয়েছে। সে প্রতিবেদন থেকেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। ভিডিও ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য মিলিয়ে ঘটনার পূর্ণচিত্র বের করার চেষ্টা করছে তদন্তকারী সংস্থা।
ঘটনাস্থলের ভিডিও ও বর্ণনায় যা মিলছে
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সময়ের ভিডিও ফুটেজ তাদের হাতে এসেছে। তালসারির সৈকতে শুটিং সেটে একাধিক ক্যামেরা বসানো ছিল, সেগুলোর ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের একটি দৃশ্যের শুটিং চলছিল। সেখানে রাহুল ও সহ-অভিনেত্রী শ্বেতার একটি নাচের দৃশ্য ধারণ করা হচ্ছিল। দৃশ্য অনুযায়ী, গোড়ালিসমান পানিতে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার কথা ছিল।
ভিডিও ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা মিলিয়ে জানা গেছে, শুটিংয়ের সময় দুজন ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। কিছুটা এগোনোর পর শ্বেতা ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। তাঁকে বাঁচাতে বা ধরে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে রাহুলও পড়ে যান বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ সময় সমুদ্রে জোয়ার শুরু হচ্ছিল। পানির স্রোতের ধাক্কায় রাহুল কিছুটা দূরে ভেসে যান। ইউনিটের সদস্যরা দ্রুত শ্বেতাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও রাহুলকে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করা যায়নি। প্রায় দুই ঘণ্টার তল্লাশি শেষে টেকনিশিয়ানরাই তাঁকে উদ্ধার করেন বলে জানা গেছে।
পরিচালকের বক্তব্য
পরিচালক শুভাশিস মণ্ডল জানান, বিকেল প্রায় পাঁচটার দিকে শুটিং চলছিল। দৃশ্য অনুযায়ী, সাগরপাড়ে অল্প পানিতেই অভিনয়ের কথা ছিল। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, রাহুল হঠাৎ নির্ধারিত সীমার বাইরে সমুদ্রের দিকে এগোতে শুরু করেন। ইউনিটের পক্ষ থেকে বারবার থামতে বলা হলেও তিনি এগোতেই থাকেন। একপর্যায়ে কোমরসমান পানিতে পৌঁছে যান তিনি। পরিচালক জানান, সেই সময়েও সহ-অভিনেত্রী শ্বেতার হাত ধরে ছিলেন রাহুল। পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ বুঝে ইউনিটের কয়েকজন সদস্য ও আশপাশের নৌকার লোকজন সতর্ক হয়ে এগিয়ে আসেন। এ সময় আচমকাই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন রাহুল। তিনি ঢেউয়ে ডুবে যেতে থাকেন এবং কিছু পরিমাণ পানি গিলে ফেলেন। দ্রুত তাঁকে টেনে তোলা হলেও পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে পড়ে।
একটি ঢেউয়ের ধাক্কা
ধারাবাহিকটির নির্বাহী প্রযোজক শান্তনু নন্দী ভারতীয় গণমাধ্যমকে বলেন, শুটিং প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটি ড্রোন শট নেওয়ার কথা ছিল, যা গোড়ালিসমান পানিতে হওয়ার কথা। তাঁর দাবি, সেখান থেকে কিছুটা এগিয়ে যান রাহুল। ইউনিট থেকে সতর্ক করা হলেও তিনি এগোতে থাকেন। পরে একটি ঢেউয়ের ধাক্কায় তাঁর পা হড়কে যায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তিনি আরও জানান, ঘটনাটি পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মধ্যেই ঘটে যায়। ইউনিটের সদস্যরা এবং কাছাকাছি থাকা নৌকার লোকজন দ্রুত পানিতে নেমে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন।
উদ্ধার ও তদন্তে নতুন প্রশ্ন
উদ্ধারের পর দ্রুত রাহুলকে দিঘা সরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, গাড়িতে তোলার সময় তাঁর জ্ঞান ছিল। তবে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
অন্যদিকে কিছু সূত্রে দাবি করা হয়েছে, শ্বেতাকে বাঁচাতে গিয়েই রাহুল পানিতে পড়ে যান। তবে এ তথ্য এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হয়নি। এ ঘটনায় দিঘা থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হয়েছে। একই সঙ্গে ওডিশা পুলিশও তদন্তে যুক্ত হয়েছে। শুটিংয়ের সময় নিরাপত্তাব্যবস্থা যথাযথ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ছাড়া শুটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি আগে নেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
এখন নজর ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনের দিকে। আজ তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় গণমাধ্যম।