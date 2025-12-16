মেসি–বিতর্কে মুখ খুললেন শুভশ্রী
‘গোট ট্যুর অব ইন্ডিয়া ২০২৫’-এর অংশ হিসেবে ভারতের কলকাতায় এসেছিলেন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। গত শনিবার কলকাতা সফরে এসে তিনি অংশ নেন এক বিশেষ অনুষ্ঠানে। সেখানেই কলকাতার নায়িকা শুভশ্রী গাঙ্গুলি মেসির সঙ্গে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেন। এর পরেই ট্রল শুরু হয়। এ নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন শুভশ্রীর স্বামী রাজ চক্রবর্তী। এবার বিষয়টি নিয়ে কথা বললেন শুভশ্রী।
শুভশ্রী জানান, তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন মেসির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার। সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট হোটেলে শনিবার সকালে পৌঁছে যান তিনি। সেখানেই মেসির সঙ্গে প্রথম দেখা হয় এবং সেখানে তিনি ছবি তোলেন।
শুভশ্রীর কথায়, ‘আমি সাড়ে ৮টা নাগাদ হোটেলে পৌঁছাই এবং ১০টা থেকে ১০টা ১৫ পর্যন্ত মেসির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ছবি তুলি। আমি যখন বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মেসির জনসংযোগ দল থেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যাওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। তারা জানায়, মেসিকে ঘিরে নানা ব্যবস্থাপনা রয়েছে। আমি গেলে তাদের সুবিধা হবে।’
বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি থেকে কেন শুধু শুভশ্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হলো? তিনি শাসক দলের বিধায়কের স্ত্রী বলেই কি ওই বিশেষ সুবিধা পেয়েছেন? এই প্রশ্নে অভিনেত্রী বলেন, ‘এই উত্তর ওদের পিআর টিম বেশি ভালো দিতে পারবে।’
সেদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে যুবভারতী পর্যন্ত যান শুভশ্রী। সেই সময় অভিনেত্রীর সহযোগী দলের কর্মীরা ইনস্টাগ্রামে ছবিগুলো পোস্ট করার চেষ্টা করতে থাকেন; কিন্তু মাঠে জ্যামার থাকায় ছবিগুলো তখন পোস্ট হয়নি বলে জানান শুভশ্রী।
বেলা সাড়ে ১১টায় মাঠে এসে পৌঁছান মেসি। শুভশ্রী জানান, তিনিও নিজের চোখে মাঠের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে দেখেন। পুরো পরিস্থিতির দায় আয়োজকদের বলেও দাবি করেন শুভশ্রী। পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ার পর তিনি বেরিয়ে যান সেখান থেকে। তখনই নাকি প্রযুক্তিবিভ্রাটের জেরে সেই ছবিগুলো তাঁর ইনস্টাগ্রামে পোস্ট হয়ে যায়। তবে সেটি বানতলায় শুটিংয়ে পৌঁছে অভিনেত্রী দেখতে পান।
এর মধ্যেই শুভশ্রী প্রশ্ন তোলেন, ‘আমি নিজেও মাঠের পাশের তাঁবুতে বসে মেসিকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। আপনারাই–বা কীভাবে দেখবেন? কিন্তু আমি কি মাঠে ছিলাম? আমি কি আপনাদের মধে৵ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম? যেভাবে আমাকে কটাক্ষ করা হচ্ছে, যেন আমি মেসির পাশে মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার কী দোষ? হোটেলে গিয়ে ছবি তোলা আমার দোষ? ভুল সময়ে প্রযুক্তির কারণে ছবি পোস্ট হয়ে যাওয়া আমার ভুল হতে পারে।’
শুভশ্রী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘আমি একজন নারী, আমি বাংলা ছবির অভিনেত্রী বলেই কি আমাকে আক্রমণ করছেন? বলিউডে তো কারিনা কাপুর গিয়েছিলেন। শাহরুখ খান আসেননি ছবি তুলতে? আমার দোষ কী! আমাকে কারও প্রাক্তন প্রেমিকা বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে। ২০২৬ আসতে চলেছে। নারী হয়েও নারীদের এভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে। আপনারা আমার সঙ্গে ঠিক করলেন তো?’
শুভশ্রী সব শেষে জানান, তিনি মানুষের আবেগ বুঝতে পারছেন। তাই প্রথম দিকে তাঁর দিকে আসা কটাক্ষের কারণ বুঝতে পারছিলেন। ‘আমাকে বলে মন হালকা হচ্ছে, এটাই ভাবছিলাম; কিন্তু কাল থেকে আমার বাচ্চাদের আক্রমণ করা শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, ছোট বাচ্চা দুটিকে মেরে ফেলা হবে। আমি মা হিসেবে সেটি মেনে নেব না’, বলেন শুভশ্রী।
আনন্দবাজার পত্রিকা অবলম্বনে