‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’–এ নতুন চমক

‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’–এ নতুন চমক
জমে উঠেছে কাজল আরেফিন অমি পরিচালিত সিরিয়াল ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫’। কাবিলা, হাবু, পাশাদের ব্যাচেলর ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছে নেহাল। তাদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে জাকিরকেও। আরও এক নতুন চরিত্র এই সিরিয়ালে যোগ হচ্ছে, তিনি হলেন অর্চিতা স্পর্শিয়া।
নির্মাতা বলছেন, চরিত্রটি দর্শকদের জন্য বিশাল চমক হবে! কিছুদিন আগে নিজের ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে নির্মাতা এই চমকের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাঁর পোস্ট করা সেই ছবিতে মুখ দেখা যায়নি অভিনেত্রীর। তবে সেই রহস্য জানা গেল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়, নির্মাতার পোস্ট থেকে। পোস্টার প্রকাশ করে চমকে দিয়ে অমি জানালেন, ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’–এর নতুন চমক হলেন স্পর্শিয়া।
গণমাধ্যমে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় স্পর্শিয়া বলেন, ‘কয়েক বছর ধরে সিরিয়াস জনরায় কাজ বেশি করা হচ্ছিল। এ জন্য চাচ্ছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে ফান-কমেডি বা কালারফুল কিছু করতে; যাতে আরও বেশি দর্শকের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। “ব্যাচেলর পয়েন্ট” টিম থেকে যখন কল এল, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলে দিই। তা ছাড়া এই সিরিয়াল তো একটা ব্র্যান্ড, সবার কাছে জনপ্রিয়।’
কাজল আরেফিনের সঙ্গে কাজ প্রসঙ্গে স্পর্শিয়া আরও বলেন, ‘এর আগে (কাজল আরেফিন) অমি ভাইয়ের সঙ্গে কখনো কাজ করা হয়নি। তিনি মেধাবী মেকার। সব আর্টিস্টই চান ভালো ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজ করতে। আশা করছি, আমাদের কোলাবরেশনে অনেক স্ট্রং কিছু হবে। বাকিটা দর্শকেরা বলবেন।’
কাজল আরেফিন বলেন, ‘“ব্যাচেলর পয়েন্ট”–এ নারী চরিত্রের চেয়ে পুরুষ চরিত্রগুলো বেশি দেখা যায়। দর্শকেরা বিগত সিজনে এখানে যেসব নারী চরিত্র দেখেছেন, সবাইকে পছন্দ করেছেন, চরিত্রগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গল্পের চাহিদায় মনে হয়েছে, সিজন ফাইভে আরও নতুন চরিত্র দরকার, যে কারণে স্পর্শিয়াকে নিয়েছি।’
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ অভিনয় করেছেন মারজুক রাসেল, জিয়াউল হক পলাশ, চাষী আলম, মিশু সাব্বির, তৌসিফ মাহবুব, শামীমা নাজনীন, এরফান মৃধা শিবলু, পাভেল, আবদুল্লাহ রানা, মনিরা মিঠু প্রমুখ। ওটিটির প্ল্যাটফর্ম বঙ্গর পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে চ্যানেল আই ও বুম ফিল্মসের ইউটিউবেও দেখা যাচ্ছে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫’।