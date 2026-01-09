ইউটিউবে কোন নাটক দেখছেন দর্শক
বছরের শুরুতেই বাংলা নাটকের দর্শক আবার বাড়তে শুরু করেছে। নতুন বছরে গতকাল দুপুর পর্যন্ত ৩০টির বেশি একক নাটক প্রচারিত হয়েছে। এই একক নাটকের মধ্যেই বেশ কয়েকটি নাটক দর্শকের আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে।
বছরের প্রথম দিন রাত ১২টা ১ মিনিটে প্রচারিত হয় ‘সাইফুল লাইব্রেরি।’ একটি লাইব্রেরিতে চাকরির খোঁজে বই কিনতে আসা কাননের সঙ্গে লাইব্রেরির কর্মচারী সাইফুলের পরিচয়। মেয়েটির প্রতি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়লেও নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না সাইফুল। একসময় হঠাৎ কানন দূরে সরে যায়। রুবেল আনুশ পরিচালিত এ নাটকে খায়রুল বাসার ও তানিয়া বৃষ্টির অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই জুটিকে খুব বেশি একসঙ্গে দেখা যায়নি; সেই নতুনত্বও দর্শকদের আকর্ষণ করেছে। নাটকটি ১০ লাখ ভিউ হয়েছে। এ ছাড়া খায়রুল বাসার ও সুমনা ইয়াসমিন অভিনীত স্মার্ট লজিং মাস্টার ভিউয়ে এগিয়ে আছে। চার দিনে নাটকটি ২৩ লাখের বেশি দর্শক দেখেছেন।
‘অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ’ নাটকের সাজ্জাদ (তৌসিফ মাহবুব) সহজ-সরল একজন মানুষ। সহকর্মী ও বন্ধুরা তাকে সময়ের চেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষ ভাবলেও লোকদেখানো জীবনযাপনে বিশ্বাসী নয় সাজ্জাদ। মুখের ওপর সত্য বলতে দ্বিধা করে না। স্ত্রী রাহাকে (নাজনীন নীহা) ভালোবাসলেও প্রকাশ্যে বলতে পারে না। দাম্পত্য জীবনের এই গল্প ইউটিউবে এ বছরের সবচেয়ে বেশি দেখা নাটকগুলোর একটি হয়ে উঠেছে। শিহাব শাহীন পরিচালিত এ নাটকের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর আবার ছোট পর্দায় ফিরলেন তিনি।
গত বছর জুটি হিসেবে আলোচনায় থাকা নিলয় আলমগীর ও জান্নাতুল হিমি নতুন বছরে হাজির হয়েছেন কমেডি নাটক ‘মুদি দোকানদার’ নিয়ে। বাবার শেষ সম্বল দিয়ে বিদেশে না গিয়ে গ্রামে একটি মুদিখানা খোলে মোখলেস। কিন্তু বেশির ভাগ ক্রেতাই বাকিতে পণ্য নিয়ে আর টাকা শোধ করে না। টাকা তোলার কৌশল নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মোখলেসের অদ্ভুত এক পরিকল্পনা থেকেই শুরু হয় হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতি। মহিন খান পরিচালিত নাটকটি এক দিনেই প্রায় ২০ লাখ দর্শক দেখেছেন।
এদিকে ‘স্কুল গ্যাং’ ধারাবাহিকে প্রশংসিত অভিনেত্রী শায়লা সাথী নতুন বছরে খণ্ডনাটক আপনজন নিয়ে দর্শকের সামনে এসেছেন। আট বছর প্রবাসে কাটিয়ে দেশে ফিরে কুলসুম আবিষ্কার করে, তার কাছের মানুষেরা বদলে গেছে, ভালোবাসার জায়গা দখল করে নিয়েছে স্বার্থ। দেশে ফিরে শুরু হয় তার নতুন সংগ্রাম। কুলসুমের চরিত্রে শায়লা সাথী ও তাঁর মায়ের ভূমিকায় মনিরা মিঠুর অভিনয় দর্শকদের মন জয় করেছে। হেলাল উদ্দিন পরিচালিত নাটকটি ছয় দিনে প্রায় ৩৫ লাখ দর্শক দেখেছেন।
মোশাররফ করিম ও তানিয়া বৃষ্টি অভিনীত স্বভাব দোষে নাটকটি এ বছর মোশাররফ করিমের প্রথম কাজ। গল্পে দেখা যায়, একই বাসায় কাজ করতে গিয়ে তাঁদের প্রেম ও বিয়ে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুজনের স্বভাব বদলে যেতে শুরু করে, তৈরি হয় টানাপোড়েন। নাটকটি এক দিনে চার লাখ দর্শক দেখেছেন।
এ ছাড়া ‘যেমন ভাই তেমন বোন’, ‘চাকর’, ‘ক্ষমতার লড়াই’, প্রতিবাদী ছোট বউ, নাটকগুলোও দেখছেন দর্শক। সব মিলিয়ে নতুন বছরের শুরুটা বাংলা নাটকের জন্য আশাব্যঞ্জক বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।