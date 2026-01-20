টেলিভিশন

‘তেল ছাড়া পরোটা’য় মোশাররফ করিম

কোনো ধারাবাহিকে কাজ করলে সাধারণত প্রথম পর্ব থেকেই থাকেন মোশাররফ করিম। তবে এবার ঘটল ভিন্ন ঘটনা। শতাধিক পর্ব পেরোনোর পর তেল ছাড়া পরোটায় নাম লেখালেন এই অভিনেতা। গত সোমবার ধারাবাহিকটির শুটিং শুরু করেছেন তিনি।

নাটকের পরিচালক কচি খন্দকার জানান, প্রথম পর্ব থেকেই মোশাররফ করিমকে দিয়ে শুরু করার ইচ্ছা ছিল। সেই ঘোষণাও দিয়েছিলেন। কিন্তু সিনেমা ও সিরিজ নিয়ে ব্যস্ততার কারণে মোশাররফের শিডিউল মেলেনি। অবশেষে ১২১ পর্ব থেকে মোশাররফ করিমকে দেখা যাবে। বর্তমানে নাটকটির ১১৮তম পর্ব চলছে।

নাটকের এই পর্যায়ে এসে মোশাররফ করিমকে কেন প্রয়োজন হলো—জানতে চাইলে কচি খন্দকার বলেন, ‘একটি ধারাবাহিকে সব সময়ই নতুন নতুন গল্প যোগ হয়। আমাদের গল্প এখন যে দিকে যাচ্ছে, সেখানে নতুন কিছু দর্শকদের দেখাতে চাইছি। মোশাররফ করিমের আসা নাটকটিকে ভিন্ন মাত্রা দেবে। দর্শক নতুনত্ব পাবেন।’

‘তেল ছাড়া পরোটা’ নাটকের দৃশ্য সহশিল্পীর সঙ্গে মারজুক রাসেল
মোশাররফ করিমকে কী ধরনের চরিত্রে দেখা যাবে—জানতে চাইলে কচি জানান, এমন চরিত্রে মোশাররফ আগে কখনোই অভিনয় করেননি। তাঁর চরিত্রের নাম আবদুল। তিনি মূলত যাত্রাকে ঘিরে তিলের খাজা, বাদাম বিক্রি করেন। যাত্রার অভিনয়ের প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক। কিন্তু তিনি অভিনয়ের কিছুই পারেন না। পরে তিনি যাত্রাদলের বাবুর্চির সহকারী হিসেবে কাজ করেন। যাত্রাদলের জন্য বাজার করা ও সবাইকে খাওয়ানো তাঁর দায়িত্ব। এভাবে যাত্রার নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে প্রেম। এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সামিয়া অথৈই।

নাটকে মাত্র এক দিনের শুটিং করেছেন মোশাররফ করিম। আবদুল চরিত্রে তাঁর অভিনয় নিয়ে খুশি পরিচালক কচি খন্দকার।

রবি থেকে বৃহস্পতিবার রাত আটটায় মাছরাঙা টেলিভিশনে প্রচারিত হয় তেল ছাড়া পরোটা। এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন মারজুক রাসেল, চাষী আলম, সালহা খানম নাদিয়া, মুসাফির সৈয়দ বাচ্চু, কচি খন্দকার, রোবেনা রেজা জুঁই।

