‘আমার সারা শরীর কাঁপছিল, কাঁদছিলাম...’
‘মিস ইউনিভার্স’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ২ নভেম্বর থাইল্যান্ডে পৌঁছান ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’ মুকুটজয়ী মডেল ও অভিনয়শিল্পী তানজিয়া জামান মিথিলা। ১২১টি দেশের প্রতিযোগী নিয়ে থাইল্যান্ডের ব্যাংকক থেকে শুরু হয় ‘মিস ইউনিভার্স’–এর ৭৪তম আসরের মিশন। এরপর থাইল্যান্ডের পুকেটে সব প্রতিযোগীকে নিয়ে আয়োজক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের আয়োজন করে। শুরু হয় ভোটিংও। গতকাল মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ভোটে ১২১ দেশের প্রতিযোগীর মধ্যে ভোটিংয়ে ৩ নম্বরে চলে আসে মিথিলার নাম। এই খবরে উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত ও আবেগতাড়িত তানজিয়া জামান মিথিলা।
আজ বুধবার সকালে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা হয় মিথিলার। জানালেন, পুকেটের ইভেন্ট শেষে তিনি এখন পাতায়ায়। তিনি আরও বলেন, ‘গতকাল রাতে আমাকে ভোটের বিষয়টি জানানো হয়। যখন দেখলাম ভোটিংয়ে ৩ নম্বরে এসেছি, শুরুতে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আমার তো সারা শরীর কাঁপছিল। আমি একদম স্পিচলেস হয়ে যাই। আমার কান্না চলে আসে। কাঁদছিলাম। এই অনুভূতি বলে বোঝাতে পারব না। তবে আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার দেশের মানুষ, বিনোদন অঙ্গনের সহকর্মীরা যেভাবে আমার জন্য ভোট চাইছেন, এই মঞ্চে বিজয়ী দেখতে চাইছেন—তা সত্যিই আমাকে অভিভূত করেছে। ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি।’
মিথিলা জানালেন, প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ ভোট আর ৫০ ভাগ বিচারকের রায়—দুই ক্ষেত্রে যিনি এক নম্বর হবেন, তিনিই হবেন মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার এবারের আসরের মুকুটের দাবিদার।
মিথিলা আরও বললেন, ‘থাইল্যান্ডে আসার পর এখন পর্যন্ত যতগুলো ইভেন্ট হয়েছে, প্রতিটিতে আমার পারফরম্যান্স ভালো ছিল, সবার কাছ থেকে তেমনই বুঝতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস, আগামী ইভেন্টগুলোও আমি দারুণভাবে উৎরাতে পারব। এখন শুধু দরকার দেশের মানুষের ভোট। এত বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশ, বাংলাদেশ নিয়ে তাঁদের যে ইমোশন কাজ করে, তাতে ভোটে আমার এগিয়ে থাকার কাজটা তাঁরা দারুণভাবে করে দিতে পারেন। আমি শুনেছি, শুধু গতকালই ৬০ হাজারের বেশি ভোট পড়েছে। এই প্রথম মিস ইউনিভার্স আসরে বাংলাদেশ এত ভালো অবস্থানে আসতে পেরেছে, আমি মনে করি, দেশের মানুষের এমন সমর্থন পেলে সবাইকে সুখবরটা দিতে পারব।’
এদিকে মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ তাদের ফেসবুক পেজে আজ সকালে এক পোস্টে লিখেছে, ‘গতকাল আমরা প্রায় ৬০ হাজার ভোট পেয়েছি, ফলে মোট ভোটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪০ হাজার। দ্বিতীয় অবস্থানে যেতে আমাদের আরও প্রায় ৬০ হাজার ভোট দরকার। আসুন, আজ সবাই মিলে বাংলাদেশের জন্য এটি করি!’
মিথিলাকে জয়ী করতে তারকাদের মধ্যে জয়া আহসান, তমা মির্জা, বিদ্যা সিনহা মিম, রুনা খান, শবনম বুবলী, মুমতাহিনা টয়া, কোনাল, সালমান মুক্তাদির, জান্নাতুল ঐশী, হৃদি শেখ, সামিরা খান মাহি, শবনম ফারিয়া, শেখ সাদী, বারিশা হক, প্রিয়তা ইফতেখার প্রমুখ মিথিলার জন্য ভোট চেয়েছেন।
মিথিলা শুধু একজন মডেল বা অভিনেত্রী নন, তিনি বাল্যবিবাহবিরোধী প্রচারণা ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে কাজের জন্যও পরিচিত। ২০২০ সালে তিনি জাতীয় পর্যায়ে এই খেতাব জিতেছিলেন, তবে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি। ২০২৫ সালে আবার মুকুট জিতলেন তিনি।
এর আগে ২০১৯ সালে শিরিন শিলা এবং ২০২৪ সালে আনিকা আলম ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ’ হয়েছিলেন।