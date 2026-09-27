তারা সালমান মুক্তাদিরকে চেনে না, ভাঙচুরের ঘটনায় রাফসান দ্য ছোটভাই

তারা সালমান মুক্তাদিরকে চেনে না, ভাঙচুরের ঘটনায় রাফসান দ্য ছোটভাই
চাঁদা না দেওয়াকে কেন্দ্র করে কনটেন্ট ক্রিয়েটর সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে শনিবার রাতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর ইফতেখার রাফসান ওরফে রাফসান দ্য ছোটভাই। সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে সালমানের দীর্ঘ পথচলার কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন রাফসান।
ইফতেখার রাফসান লিখেছেন, ‘বেড়ে ওঠার সময় থেকেই সালমান ভাইয়াকে আমি সব সময়ই অনুসরণ করেছি। একজন ভক্ত হিসেবে তাঁর প্রথম ৫০ হাজার সাবস্ক্রাইবারের সময় থেকে তাঁকে দেখেছি। এরপর তাঁকে দেশের অন্যতম বড় আইকনে পরিণত হতে, জীবনে অনেক কিছু অর্জন করতে দেখেছি। পরে বাস্তব জীবনেও তাঁকে কাছ থেকে জানার সুযোগ হয়েছে। তিনি অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের একজন মানুষ।’
সালমানের স্টুডিওতে হামলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে রাফসান আরও লিখেছেন, ‘এটা দেখে আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। আপনি আপনার শ্রম, ঘাম আর ভালোবাসা থেকে স্টুডিওটি গড়ে তুলেছেন, এটিকে দেশের অন্যতম সেরা স্টুডিওতে পরিণত করেছেন।’
সালমানকে সাহস জোগাতে রাফসান লিখেছেন, ‘ভাইয়া, এটা কিছুই না, তারা সালমান মুক্তাদিরকে চেনে না। আপনি আরও অনেক বড় হবেন, ইনশা আল্লাহ। আপনাকে কেউ থামাতে পারবে না।’
গতকাল শনিবার রাতে রাজধানীর ইসিবি চত্বরের নিউগ্রিনি প্রপার্টিজে সালমান মুক্তাদিরের স্টুডিওতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেন তিনি। রাতেই নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে স্টুডিওর ভাঙচুরের ভিডিও প্রকাশ করেন সালমান। ভিডিওতে স্টুডিওর বিভিন্ন অংশ দেখিয়ে সালমান বলেন, ‘একটু আগে এখানে অ্যাটাক হয়েছিল...এই পুরা অ্যাটাকে আমাদের স্টুডিও ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেছে।’ ভিডিওতে দেখা যায়, স্টুডিওর বিভিন্ন অংশে ভাঙচুরের চিহ্ন রয়েছে। চেয়ার, টেবিল, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন আসবাব ও সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ সময় স্টুডিওর কয়েকজন কর্মীকে কাঁদতেও দেখা যায়।