‘আমার এক্স বয়ফ্রেন্ড’, ইরফানের জন্মদিনে লিখলেন পায়েল

‘আমার এক্স বয়ফ্রেন্ড’, ইরফানের জন্মদিনে লিখলেন পায়েল
আজ অভিনয়শিল্পী ইরফান সাজ্জাদের জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে আরেক অভিনেত্রী কেয়া পায়েল লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন আমার এক্স বয়ফ্রেন্ড।’ তাঁর এই ফেসবুক পোস্টের নিচে আরেক অভিনেতা খায়রুল বাসারের মন্তব্য, ‘মেহরিন, তোমার এক্সকে শুভ জন্মদিনে ইউশ করছ ভালো, কিন্তু এসব ছবি যেন আমার সামনে আর না আসে।’ কেয়া পায়েলের পোস্ট ও খায়রুল বাসারের মন্তব্য নিয়ে পাঠকের কৌতূহল তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। আসলে ঘটনা কী? কেনই–বা কেয়া পায়েলকে মেহরিন ডাকছেন এই অভিনেতা?
মূলত সময়ের আলোচিত ধারাবাহিক নাটক ‘এটা আমাদেরই গল্প’–এ অভিনয় করেছেন এই তিন অভিনয়শিল্পী। গল্পে দেখা যাবে, সামির (খায়রুল বাসার) হঠাৎ করেই একদিন মেহরিনকে (কেয়া পায়েল) বিয়ে করে বাসায় নিয়ে আসে। ঘটনাক্রমে একসময় জানা যায়, সামিরের বড় ভাই ফাহাদের (ইরফান সাজ্জাদ) একসময়ের প্রেমিকা ছিল মেহরিন। সেটাই মজা করে ফেসবুকে লিখেছেন কেয়া পায়েল।
এদিকে মজা করে ইরফানের সঙ্গে কেয়া পায়েলের আরেকটি ছবি পোস্ট করে অভিনেতা খায়রুল বাসার লিখেছেন, ‘শুভ জন্মদিন, লোভী ঘরজামাই ফাহাদ ভাই (ইরফান সাজ্জাদ)। মেহরিন (কেয়া পায়েল), এমন ছবি যেন আমার সামনে আর না আসে।’ বাসারের মজা করে দেওয়া সেই ফেসবুক পোস্টে ইরফান সাজ্জাদ লিখেছেন, ‘তীব্র প্রতিবাদ জানাই।’ সেখানে রুবেল হাসান নামের এক ভক্তের মন্তব্য, ‘প্রচারের পর থেকে “এটা আমাদের গল্প” নাটকটি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে। নাটকের প্রতিটি চরিত্রের নামই মুখস্থ হয়ে গেছে।’
৫ নভেম্বর শুরু হয়েছে ধারাবাহিক নাটক ‘এটা আমাদেরই গল্প’। এটি পরিচালনা করেছেন মোস্তফা কামাল রাজ। মূলত এই সময়ের একটি পরিবারের গল্প এতে তুলে ধরা হয়েছে। হঠাৎ করে পরিবারের ছোট ছেলের বিয়ে ঘিরে এর গল্প এগিয়ে যেতে থাকে। নাটক নিয়ে আরিফা জান্নাত নামের এক দর্শক ইউটিউবে মন্তব্য করেছেন, ‘গল্পে জীবনের ছোট ছোট মুহূর্ত, সম্পর্ক ও আবেগের জটিলতা ভালো লাগল। পরিবার, বন্ধু এবং সামাজিক বন্ধনের নানা দিক নাটকে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পের প্রতিটি মুহূর্তে উপভোগ্য।’ সর্বশেষ প্রচারিত নাটকের ১৮তম পর্বটি ৩ দিনেই দেখেছেন ৮৯ লাখ দর্শক। এতে নাদের চৌধুরী, মনিরা মিঠু, ইন্তেখাব দিনার, সুনেরাহ্ বিনতে কামাল, দীপা খন্দকারসহ আরও অনেকে অভিনয় করেছেন।