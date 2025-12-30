বছর শেষে আলোচনার শীর্ষে ৩ ধারাবাহিক
বছর শেষে এসে একাধিক ধারাবাহিক নাটক যেন হঠাৎ করেই আলোচনার ‘ঝড়’ তুলেছে। বিশেষ করে কিছু নাটক এতটা মন কেড়েছে যে পরবর্তী পর্বের জন্য রীতিমতো অপেক্ষা করছেন দর্শক। দীর্ঘ সময় ধারাবাহিক নাটকের ক্ষেত্রে এমনটা দেখা যায়নি। গল্পের নতুনত্ব, পারিবারিক গল্পের ব্যতিক্রমী উপস্থাপনা, চরিত্রের প্রাণবন্ততা এবং দর্শকের সঙ্গে আবেগের সংযোগের কারণে এই ধারাবাহিকগুলো ইউটিউব ভিউয়ে বছর শেষে আলোচনার শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে।
১. এটা আমাদেরই গল্প
৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয় নতুন ধারাবাহিকটির প্রচার। প্রথম পর্ব থেকেই আলোচনায় জায়গা করে নেয় এটা আমাদেরই গল্প। পরিচালক মোস্তফা কামাল রাজের ইউটিউব চ্যানেল সিনেমাওয়ালায় এটি প্রচার হচ্ছে। মূলত এই সময়ের একটি পরিবারের গল্প এতে তুলে ধরা হয়েছে। হঠাৎ করে পরিবারের ছোট ছেলের বিয়ে ঘিরে এর গল্প এগিয়ে যেতে থাকে। নাটক নিয়ে আরিফা জান্নাত নামে এক দর্শক ইউটিউবে মন্তব্য করেছেন, গল্পে জীবনের ছোট ছোট মুহূর্ত, সম্পর্ক এবং আবেগের জটিলতা ভালো লাগল। পরিবার, বন্ধু এবং সামাজিক বন্ধনের নানা দিক নাটকে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পের প্রতিটি মুহূর্তে উপভোগ্য।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘খায়রুল বাসার, কেয়া পায়েল, ইরফান সাজ্জাদসহ সবাই দারুণ অভিনয় করেছেন। চরিত্রগুলো আমাদের চারপাশের। এতটাই কাছাকাছি এবং প্রাণবন্ত যে সহজেই তাদের সঙ্গে নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখতে পারা যায়।’ সর্বশেষ প্রচারিত নাটকের ১৬তম পর্বটি দুই দিনেই দেখেছেন ৮৩ লাখ দর্শক।
২. স্কুল গ্যাং
স্কুলশিক্ষার্থীদের নানা ঘটনার পাশাপাশি স্থানীয় রাজনীতিসহ নানা দ্বন্দ্ব নিয়ে স্কুল গ্যাং–এর গল্প। ধারাবাহিক নাটকটি প্রাঙ্ক কিং এন্টারটেইনমেন্ট ইউটিউব চ্যানেলে প্রচার হচ্ছে। ১৮ ডিসেম্বর থেকে ইউটিউবে শুরু হয়েছে সিজন তিন। প্রথম পর্বেই দেখা যায়, স্কুলের মাঠে অ্যাসেম্বলি চলছে, এমন সময় হেলিকপ্টারে চড়ে ক্লাস করতে আসে দুই শিক্ষার্থী। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত স্থানীয় রাজনীতি। টানটান উত্তেজনা নিয়ে শেষ হয় প্রথম পর্ব। প্রথম পর্ব দেখেছেন ৬৯ লাখ দর্শক। সর্বশেষ দুদিন আগে প্রচার হওয়া দ্বিতীয় পর্বটি দুই দিনেই দেখেছেন ৪৪ লাখ দর্শক।
নাটকটির গল্প স্কুলজীবনের বন্ধুতা, মজা, চ্যালেঞ্জ এবং আবেগপূর্ণ মুহূর্তগুলোকে জীবন্তভাবে তুলে ধরেছে। প্রত্যেক চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য এবং প্রাণবন্ত চরিত্রায়ণ দর্শকদের সঙ্গে সহজেই আবেগগত সংযোগ তৈরি করছে। বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মুহূর্তগুলো দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করছে। নতুন প্রজন্ম সহজেই নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে গল্প মিলিয়ে দেখতে পারছে। এটি প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রচার হচ্ছে। আর্থিক সজীবের পরিচালনায় নাটকে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, শহীদুজ্জামান সেলিম, প্রত্যয় হিরণ, সায়লা সাথী, মিরাজ খানসহ অনেকে।
৩. ব্যাচেলর পয়েন্ট
ধারাবাহিক নাটকের মধ্যে নানা কারণে আলোচনা ও সমালোচনায় থাকত ব্যাচেলর পয়েন্ট। বিভিন্ন সময় নাটকটি ভিউয়ের শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে। কিছুটা বিরতি দিয়ে এ বছরের ১০ জুলাই ইউটিউবে শুরু হয় নাটকটির সিজন ৫–এর প্রচার। নাটকে দীর্ঘদিন পরে যোগ দেন তৌসিফ মাহবুব। শুরুর দিকে গল্পটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ ছিল। ইউটিউব চ্যানেলের একটি লিংকে জহিরুল হক নামে একজন মন্তব্য করেছেন, ‘নাটকটি নিয়ে শুরুতে আলোচনা হলেও এখন গল্পের কারণে গতি কিছুটা কম।’ এ ছাড়া ধারাবাহিক নাটকের দর্শক ভাগ হয়ে যাওয়াও ভিউয়ে প্রভাব ফেলছে। ব্যাচেলর পয়েন্ট-এ অভিনয় করেছেন মারজুক রাসেল, জিয়াউল হক পলাশ, চাষী আলম, মিশু সাব্বির, তৌসিফ মাহবুব, শামীমা নাজনীন, এরফান মৃধা শিবলু, পাভেল, আবদুল্লাহ রানা, মনিরা মিঠু প্রমুখ। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গর পাশাপাশি চ্যানেল আই ও বুম ফিল্মসের ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫। সর্বশেষ প্রচারিত নাটকের ৪৬ ও ৪৭ পর্ব দেখেছেন যথাক্রমে ২৮ ও ২৭ লাখের বেশি দর্শক।
আরও যা দর্শক পছন্দের তালিকায়
পারিবারিক গল্পের আরেক নাটক দেনা পাওনা দর্শকেরা পছন্দ করেছেন। পরিবারকেন্দ্রিক গল্পের জন্য দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নাটকটির গল্প বাবা-মা, ভাই-বোন এবং পরিবারের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এগোয়। যেখানে সম্পর্ক ও আবেগের দেনা-পাওনা, বোঝাপড়া, দ্বন্দ্ব এবং মজার মুহূর্তগুলো প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাটকের আলোচিত চরিত্র খায়রুল। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন অ্যালেন শুভ্র। তাঁর বেকার থেকে সফল হওয়ার গল্প পর্দায় তুলে ধরা হয়েছে। গল্পে পরিবারের ছোট ছেলে তিনি। তাঁর সঙ্গে অন্যদের একটি দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। যা দর্শকেরাও পছন্দ করেছেন। ধারাবাহিকের একক চরিত্র হিসেবে এটি বছরের সবচেয়ে আলোচিত চরিত্র বলে মনে করছেন বেশির ভাগ দর্শক। নাটকটির প্রতি পর্বই এক দিনে মিলিয়ন ভিউ ছাড়িয়ে যায়।
নাটকটির পাশাপাশি আলোচনায় রয়েছে হাবুর স্কলারশিপ, মাথা গরম ফ্যামিলি, ছাত্রাবাঁশ, যত্ন, খুশবুসহ বেশ কিছু নাটক।