টেলিভিশন

অনেক ফোন আসছে, কিন্তু ধরতে পারছি না, ফেসবুকে ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
শবনম ফারিয়াছবি : অভিনেত্রীর ফেসবুক থেকে

ছোট পর্দার অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া অসুস্থ। এক সপ্তাহ ধরে গলায় সংক্রমণ ও টনসিলের প্রদাহে আক্রান্ত তিনি। কথা বলতেও সমস্যা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভক্তদের নিজের অসুস্থতার খবর জানিয়েছেন অভিনেত্রী।

শবনম ফারিয়া
ছবি: সংগৃহীত

গতকাল মঙ্গলবার রাতে ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে ফারিয়া লেখেন, ‘গলায় গুরুতর সংক্রমণ ও টনসিলের প্রদাহে ভুগছি, ৮ দিন ধরে আমার কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে আছে।’
৫ জানুয়ারি অসুস্থতা শুরু। এ কথা জানিয়ে ফারিয়া আরও লেখেন, ‘সেদিনই কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। পরে কথা বলার জন্য নিজেকে জোর করে, অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। দুঃখজনকভাবে কয়েকটি নির্ধারিত কাজ ও শুটিং বাতিল করতে হয়েছে।’

বর্তমানে শারীরিক অবস্থার কারণে কারও সঙ্গে ফোনকলে যোগাযোগ রাখতে পারছেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করে অভিনেত্রী লেখেন, ‘অনেক ফোন আসছে, কিন্তু ধরতে পারছি না। খুব জরুরি হলে দয়া করে বার্তা (টেক্সট মেসেজ) পাঠান।’
অভিনেত্রীর এই পোস্টের পর মন্তব্যের ঘরে ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করছেন।

