‘অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ’–এ তৌসিফ–নীহা, কী আছে এই নাটকে
নতুন নাটক নিয়ে আসছেন শিহাব শাহীন। ‘অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ’ নামের রোমান্টিক নাটকটিতে জুটি হয়েছেন তৌসিফ মাহবুব ও নাজনীন নীহা। দুই তরুণ–তরুণীর বিয়ে ঘিরে এগিয়ে যাবে গল্প।
‘এক্স ফ্যাক্টর’, ‘ভালোবাসি তাই’, ‘মনফড়িং-এর গল্প’, ‘নীলপরি নীলাঞ্জনা’সহ অনেক জনপ্রিয় নাটকের পরিচালক শিহাব শাহীন। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে নাটক নির্মাণ থেকে একেবারেই দূরে রয়েছেন এই পরিচালক।
তাহলে কী এখন নাটকও নির্মাণ করবেন? গতকাল রোববার দুপুরে প্রথম আলোকে শিহাব শাহীন জানান, গত বছর ‘দাগি’ সিনেমার কাজ করার সময় নাটকের শুটিং করেছিলেন। সেই নাটকই এখন সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত হবে।
বর্তমানে দুটি ওটিটি ও একটি সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত তিনি।
‘আমার পুরো টিম এখনো সিনেমামুখী। একের পর এক সিনেমা ও ওটিটির কাজের জন্যই তৈরি হচ্ছি। যে কারণে নাটক বানানোর সময় হয়তো হবে না। এখন থেকে বড় পরিসরেই কাজগুলো নিয়ে আসছি। এগুলোর বাজেট যেমন বড়, তেমনি বড় বড় প্ল্যাটফর্মে যাবে। যে কারণে সময়গুলো ওটিটি ও সিনেমার কাজের পেছনে ব্যয় হচ্ছে’, বলেন তিনি।
তাহলে কী আসলেই নাটকে আর তাঁকে পাওয়া যাবে না? তিনি জানান, নাটকের প্রতি ভালোবাসা শুরু থেকেই ছিল, এখনো রয়েছে। তবে এখন একটি ভালো নাটক বানাতে যে বাজেট তাঁর প্রয়োজন, সেই বাজেটে খুব বেশি নাটক নির্মিত হয় না। ‘আমি যদি সেই বাজেটের সুযোগ–সুবিধা পাই, তাহলে নাটক নির্মাণে আপত্তি নেই। কিন্তু নাটক নির্মাণপ্রতিষ্ঠানগুলো সেটা বহন করতে পারবে কি না, সেটাই প্রশ্ন। কেউ চাইলে আমার নাটক না বানানোর কোনো কারণ নেই।’
শিহাব শাহীনের নির্মাণে সর্বশেষ মুক্তি পেয়েছে চরকি অরিজিনাল ফিল্ম ‘তোমার জন্য মন’। গল্পে মফস্সলে বেড়ে ওঠা দুই তরুণ-তরুণীর সম্পর্ক উঠে এসেছে। এই সিনেমার প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী। ‘আগস্ট ১৪’, ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন’, ‘দাগি’, ‘সিন্ডিকেট’-এর মতো সিনেমা-সিরিজ বানিয়ে আলোচিত হয়েছেন শিহাব শাহীন।