ভুলের সংখ্যা কমাতে চাই: তৌসিফ মাহবুব
নতুন বছরে নিজেকে নতুন করে দেখতে চান অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব। শোধরাতে চান ভুল। এ ছাড়া নতুন সিদ্ধান্তে নিজেকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান ছোট পর্দার আলোচিত এই অভিনেতা। তিনি মনে করেন, একই ভুল বারবার ক্যারিয়ার ও জীবনকে একই জায়গায় আটকে দেয়।
নতুন বছরের পরিকল্পনা নিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার তৌসিফ প্রথম আলোকে বলেন, ‘নতুন বছরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, পুরোনো ভুল নতুন করে করব না। আমরা মানুষ। মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমার অভিনয়জীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তিজীবনেও অনেক সময় অনেক ভুল করেছি, যে ভুল অনেক সময়ই আমাকে পিছিয়ে দিয়েছে।’
তৌসিফ জানান, ক্যারিয়ার ও ব্যক্তিজীবনে চলার পথে ভুলগুলো থেকে অনেক কিছু শিখেছেন। ‘এই ভুলগুলো থেকে শিখেই আমি আজকের তৌসিফ মাহবুব, এতটুকু পর্যন্ত এসেছি। কিন্তু ভুলগুলো শিখেও যদি একই ভুল আবার করি, সেটা মানুষকে সামনে এগোনো থেকে আটকে রাখে। আমার সামনের যাত্রাটা যেন আরও মসৃণ হয়, আমি যেভাবে চাই সেভাবেই যেন হয়। যে কারণে পুরোনো ভুল আর করতে চাই না,’ বলেন তৌসিফ।
সেই ভুলগুলো কেমন, তা জানতে চাইলে তৌসিফ বলেন, ‘কিছু মানুষ আছে, যারা ক্ষতি করেছে, তাদের সঙ্গে মিশতে চাই না। কিছু কাজ থাকতে পারে, যেগুলো আমার ক্ষতি করেছে, সে রকম কিছু আর করতে চাই না। একইভাবে কিছু সিদ্ধান্তের কথাও বলা যায়। আগে কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এবার আর ভুল সিদ্ধান্ত নিতে চাই না। নতুন বছরে নিজেকে নিয়ে এটাই ভাবছি, ভুলের সংখ্যা কমাতে চাই। আর এর মধ্যে ভালো ভালো কাজ করে যেতে চাই।’ শেষে জানান, দেড় দশকের ক্যারিয়ারে আগামীর দিনগুলো তিনি আরও বেশি কাজ ও পরিবারের প্রতি মনোযোগ দিতে চান।