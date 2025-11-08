২০১৮ সাল থেকে তিনি আলোচনায়, কে এই অভিনেতা

২০১৮ সাল থেকে তিনি আলোচনায়, কে এই অভিনেতা
দেশে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যাত্রা শুরুর দিককার কথা। তখন একের পর এক কাজ করছিলেন। এই অভিনয়শিল্পীর নামের আগে যোগ হতো ‘ওটিটির অভিনেতা’ বা ‘ওটিটি খ্যাত অভিনেতা’। তাঁকে ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কাজে দেখা গেছে। এই সময়ে তিনি দেশ ও দেশের বাইরের দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন। তিনি শ্যামল মাওলা, আজ তাঁর জন্মদিন।
২০১৮ সালের এপ্রিলে নির্মাতা সৈয়দ আহমেদ শাওকির ‘ক্যাশ’ নামের একটি থ্রিলার, ড্রামা জনরার গল্প দিয়ে ওটিটিতে নাম লেখান শ্যামল মাওলা। ‘ক্যাশ’ মুক্তির পরপরই তাঁকে নিয়ে ‘মানি হানি’ সিরিজ নির্মাণ করেছেন তানিম নূর ও কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়। সিরিজটি মুক্তির পরপরই আলোচনায় আসেন তিনি। একাধিক সাক্ষাৎকারে শ্যামল জানিয়েছিলেন, ‘মানি হানি’ সিরিজটি তাঁর ওটিটির ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। পরে আর ওটিটি মাধ্যমে তাঁকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।
ওটিটিতে জনপ্রিয়তার পরে থেমে থাকেননি শ্যামল। একের পর এক তাঁকে পাওয়া যায় ভিন্ন ধরনের সব গল্পে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘সদরঘাটের টাইগার’, ‘মাইনকার চিপায়’, ‘মহানগর’, ভাইরাস, ‘আরারাত, ‘তুমি কি আমি’, দ্য সাইলেন্স’। অল্প সময়েই ছোট পর্দা ছাপিয়ে নিজেকে ওটিটির নিয়মিত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্যামল।
নির্মাতা ও সমালোচকেরা মনে করেন, ব্যতিক্রম সব কাজ দিয়ে ওটিটিতে নিজেকে ভেঙেচুরে উপস্থাপন করছেন শ্যামল মাওলা। নিজের সেরাটা দেখিয়েছেন তিনি। তাঁরা এ–ও জানান, ওটিটিতে যে ধরনের চরিত্রে কাজের সুযোগ পেয়েছেন শ্যামল মাওলা, টেলিভিশনে এ ধরনের চরিত্রে সুযোগ পাননি বললেই চলে। তাঁকে নিয়ে পরিচালক শাওকি এর আগে বলেছিলেন, ‘শ্যামল মাওলা টিভি নাটকে যে ধরনের চরিত্র করতে চাচ্ছিলেন, হয়তো সেই ধরনের চরিত্র তিনি পাননি। রিয়েলিস্টিক অভিনয়টা হয়তো তিনি করতে চাচ্ছিলেন। সেখানে হয়তো তাঁর ট্যালেন্ট চোখে পড়েনি। শ্যামল মাওলার মধ্যে শেখার ক্ষুধাটা রয়েছে। এই কারণেই তিনি অনেকের চেয়ে এগিয়ে আছেন।’
ওই সময় প্রথম আলোতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্যামল মাওলা বলেছিলেন, ‘দর্শক কাজগুলো দেখে প্রশংসা করে, এটা অবশ্যই ভালো লাগে। আমরা মাত্র শুরু করলাম। অনেক পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। আরও পথ পাড়ি দিতে হবে।’ কোনো সিরিজ নির্বাচনে কোন বিষয়টি বিবেচনায় রাখেন? শ্যামল মনে করেন, ‘পরিচালক, গল্প ও চরিত্র—তিনটি জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখতে হয়। আবার টাকাটাও মাথায় রাখতে হয়।’
মঞ্চে দিয়েই অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু করেন শ্যামল মাওলা। ২০০৬ সালে টিভি নাটকে তাঁর অভিষেক হয়। প্রায় দুই দশকের ক্যারিয়ারে তিনি মনে করেন, ‘এখনো নিজের সেরাটা দেওয়া বাকি।’ তিনি দর্শকদের জন্য নিয়মিত ভালো কাজ করে যেতে চান। আজ ৮ নভেম্বর, দর্শকের পছন্দের এই অভিনেতার জন্মদিন।