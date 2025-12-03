‘ম্যাকগাইভার’ নিয়ে স্মৃতিকাতর সজল

‘ম্যাকগাইভার’ নিয়ে স্মৃতিকাতর সজল
ম্যাকগাইভার সিরিয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত স্মৃতি। তিন দশক আগের সেসব স্মৃতিই অভিনেতা আবদুন নূর সজলকে শৈশবে নিয়ে গেল। অভিনয়ের পাশাপাশি এখন নিয়মিত ডাবিংয়ের কাজও করেন এই অভিনেতা। ম্যাকগাইভার-এর বাংলা ডাবিংয়ে তিনি ম্যাকগাইভার চরিত্রে কণ্ঠ দিয়েছেন।
সজল জানালেন, ম্যাকগাইভারের চরিত্রে কণ্ঠ দেওয়ার জন্য পরপর দুবার অডিশন দিয়েছেন। তবু সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাননি। ‘ম্যাকগাইভার চরিত্রের কথা আমি কখনোই ভুলব না। শৈশবে এই চরিত্র পর্দায় দেখে বাসায় নানা রকম দুষ্টুমিতে মেতে উঠতাম। অনেক বকা, কান মলা খেতাম। ভয়েস দিতে এসে, সিরিয়ালটি আবার দেখছি, সেই দিনগুলোর কথা চোখের সামনে ভেসে উঠছে,’ বলেন সজল।
সজলের কাছে এই সিরিয়াল দেখাটা ছিল নেশার মতো। এ সিরিয়াল দেখেই একসময় নানা রকম দুষ্টুমিতে মেতে উঠতেন। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনাও বললেন সজল, ‘আমাদের তিন ভাইবোনকে সে সময় পড়াতেন একজন শিক্ষক। তিনি কিছুটা কড়া ছিলেন, আবার আদরও করতেন। দুই ভাই ম্যাকগাইভার দেখে সিদ্ধান্ত নিই, শিক্ষকের সঙ্গে একটু মজা করব। কথামতো, সিলিং ফ্যানের পাখার ওপর একটা চাবি রেখে দিই। বিষয়টা এমন ছিল, স্যার সুইচ চাপ দিলেই পাখা ঘুরবে আর চাবিটা ফ্যান থেকে ছিটকে স্যারের মাথার ওপর পড়বে। চাবিটা সেদিন অবশ্য টেবিলের ওপর পড়েছিল। পরে যা হওয়ার, কান মলা খেলাম।’
একসময় নাটকের নিয়মিত মুখ হলেও এখন সিনেমা নিয়েই পুরো ব্যস্ত সজল। গত রোববার শেষ করেছেন শাপলা শালুক সিনেমার শুটিং। তাঁর সহশিল্পী শবনম বুবলী। এটি পরিচালনা করছেন রাশেদা আক্তার। সজল জানান, সিনেমার শুটিং আপাতত শেষ। শিগগিরই গানের শুটিংয়ে অংশ নেবেন। চলতি মাসেই শুরু করবেন নতুন আরেকটি সিনেমার শুটিং।
সজল বলেন, ‘আপাতত দুটি সিনেমার কাজ নিয়েই ব্যস্ত। প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। এখন দর্শক অনেক অভিজ্ঞ, দায়সারা কাজের সুযোগ নেই। যে কারণে অনেক সময় নিয়ে আমরা কাজ করছি। চরিত্র, কস্টিউম নিয়ে আমরা বারবার কথা বলছি। দর্শক যেন সময়ের সঙ্গে ভিন্ন কিছু, নতুন কিছু পায়, সে চেষ্টাই করে যাচ্ছি।’
সিনেমার শুটিংয়ের ফাঁকে ডাবিংয়ে সময় কীভাবে দিচ্ছেন, জানতে চাইলে এই অভিনেতা বলেন, ‘সিনেমার শুটিংয়ের পর পুরো সময় ডাবিং নিয়েই থাকি। আগেই বেশ কয়েক পর্ব তৈরি থাকে। ম্যানেজ করেই কাজ করা হয়। ডাবিং আমি বেশ উপভোগ করি। আজ (মঙ্গলবার) বাংলাভিশন চ্যানেলের জন্য আবদুল হামিদ নামে একটি সিরিয়ালের ডাবিং করছি।’