আপাতত বাসায় ফেরার মতো অবস্থায় নেই হাসান মাসুদ

আপাতত বাসায় ফেরার মতো অবস্থায় নেই হাসান মাসুদ
এক সপ্তাহের বেশি সময় চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে অভিনেতা হাসান মাসুদকে, এ তথ্য জানিয়েছেন এই অভিনেতার স্ত্রী সানজিদা শিমুল। গত সোমবার রাতে প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও খিঁচুনি নিয়ে ঢাকার মহাখালীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন এই অভিনেতা। সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে।
বর্তমানে হাসান মাসুদ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। হাসপাতাল থেকে তাঁর স্ত্রী সানজিদা শিমুল প্রথম আলোকে বলেন, ‘শারীরিক অবস্থা এখন কিছুটা ভালো। তবে চিকিৎসকদের সঙ্গে গতকাল (মঙ্গলবার) থেকেই নিয়মিত কথা হচ্ছে। তাঁরা জানিয়েছেন, সেই অর্থে এটা স্ট্রোক না। তবে বেশ কিছু পরীক্ষা–নিরীক্ষা করা হয়েছে। সেখানে রক্তসহ কিছু ক্ষেত্রে সামান্য জটিলতা রয়েছে। সেসব চিকিৎসাই আপাতত চলবে।’
কবে বাসায় ফিরতে পারবেন—এমন প্রশ্নে সানজিদা শিমুল বলেন, ‘আপাতত বাসায় ফেরার মতো অবস্থায় নাই। এখনই বাসায় ফেরা চিকিৎসকেরা অ্যালাও করছেন না। যেসব সমস্যা দেখা গেছে, সেগুলোর চিকিৎসা চলবে। এই জন্য ৭ থেকে ৮ দিন পুরো পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে। তার পরে বাসায় ফেরার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’
গতকাল হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, এই অভিনেতা সোমবার রাতে প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও খিঁচুনি নিয়ে হাসপাতালে আসেন। গতকাল মহাখালীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চিকিৎসক আশীষ কুমার চক্রবর্তী প্রথম আলোকে জানিয়েছিলেন, ‘অভিনেতা হাসান মাসুদ ইস্কেমিক স্ট্রোক করেছেন। তাঁর মাইল্ড হার্ট অ্যাটাকও হয়েছে। বর্তমানে নিউরোলজিস্ট, কার্ডিওলজিস্ট ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন তিনি।’
হাসান মাসুদকে একসময় একের পর এক দর্শকপ্রিয় নাটকে দেখা গেছে। কাজ করেছেন চলচ্চিত্রেও। তবে বেশ কয় বছর ধরে হঠাৎই তিনি বিনোদন অঙ্গন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন। এখন আর পর্দায় আগের মতো তাঁর উপস্থিতি নেই। সম্প্রতি তিনি শুরু করেছেন ‘তেল ছাড়া পরোটা’ ধারাবাহিকের শুটিং।