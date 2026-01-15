‘এটা আমাদেরই গল্প’ নাটকের আলোচনায় সামনে এসেছে ‘কাভি মে কাভি তুম’

‘এটা আমাদেরই গল্প’ নাটকের আলোচনায় সামনে এসেছে ‘কাভি মে কাভি তুম’
নির্মাতা মোস্তফা কামাল রাজ পরিচালিত ধারাবাহিক নাটক ‘এটা আমাদেরই গল্প’ নিয়ে আলোচনার ঝড়। ইউটিউবে কোটি কোটি ভিউ পেয়েছে নাটকটি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছাপিয়ে পারিবারিক আড্ডায়ও নাটকটি নিয়ে চর্চা দেখা যাচ্ছে।
নাটকটি প্রচারে আসার পর কেউ কেউ ফেসবুকে লিখছেন, নাটকটির সঙ্গে পাকিস্তানি ধারাবাহিক নাটক ‘কাভি মে কাভি তুম’–এর মিল রয়েছে। ফারিয়া খান নামে এক দর্শক ফেসবুকে লেখেন, ‘“কাভি মে কাভি তুম” আগেই দেখা ছিল। “এটা আমাদেরই গল্প” নাটকের সঙ্গে পাকিস্তানি নাটকের বেশ মিল রয়েছে।’
নির্মাতা মোস্তফা কামাল রাজ বলছেন, গল্পটি অনুকরণ করা হয়নি, অনুপ্রেরণা নিয়েছে। বিষয়টি নাটকেও উল্লেখ করেছেন।
‘এটা আমাদেরই গল্প’ নিয়ে আলোচনার মধ্যে ‘কাভি মে কাভি তুম’ও আলোচনায় এসেছে। ২০২৪ সালে প্রচারিত ধারাবাহিকটিতে অভিনয় করেছেন ফাহাদ মুস্তাফা ও হানিয়া আমির। নাটকটি সেই বছরের সবচেয়ে আলোচিত নাটকের একটি ছিল।
২০২৪ সালের ২ জুলাই এআরআই টেলিভিশনে প্রচারে আসে ‘কাভি মে কাভি তুম’, সে বছরের ৫ নভেম্বরের ধারাবাহিকটির প্রচার শেষ হয়।
পাকিস্তানের গণ্ডি পেরিয়ে ভারত ও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দর্শকের মধ্যেও ধারাবাহিকটি সাড়া ফেলেছিল। এ ধারাবাহিকে মুস্তাফা ও সারজিনা দম্পতি চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছেন ফাহাদ মুস্তাফা ও হানিয়া।
বেকার এক তরুণ থেকে মুস্তাফার উদ্যোক্তা হয়ে ওঠা ও স্ত্রী সারজিনার তাঁর পাশে থাকার গল্পে ধারাবাহিকটি নির্মাণ করেছে বিগ ব্যাং এন্টারটেইনমেন্ট।