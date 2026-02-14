বিশ্ব চলচ্চিত্র

গাজা প্রশ্নে নীরবতা, বার্লিন উৎসব থেকে সরে দাঁড়ালেন অরুন্ধতী রায়

বিনোদন ডেস্ক
অরুন্ধতী রায়। রয়টার্স

বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেন অরুন্ধতী রায়। উৎসবের প্রধান জুরি ভিম ভেন্ডার্সের একটি মন্তব্যের জের ধরে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই ভারতীয় লেখক ও সমাজকর্মী।

বার্লিন উৎসব বরাবরই শিল্প, রাজনীতি ও মতাদর্শের জটিল এক মিলনক্ষেত্র। সেই উৎসবেই এবার আলোচনায় অরুন্ধতী রায়। উৎসব থেকে নিজের অংশগ্রহণ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, ভারতীয় লেখক ও সমাজকর্মীর এই ঘোষণা বিশ্ব সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আবারও প্রশ্ন তুলেছে—শিল্প কি সত্যিই রাজনীতির বাইরে থাকতে পারে?

ঘটনার শুরু গত বৃহস্পতিবার রাতে; উৎসবের উদ্বোধনী আলোচনায়। সেখানে গাজায় চলমান গণহত্যায় জার্মান সরকারের সমর্থন বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে উৎসবের জুরি প্রধান প্রখ্যাত জার্মান নির্মাতা ভিম ভেন্ডার্স মন্তব্য করেন, চলচ্চিত্র নির্মাতাদের রাজনীতির বাইরে থাকা উচিত। তাঁর ভাষায়, ‘সিনেমা মানুষের কাজ করবে, রাজনীতিবিদদের কাজ নয়। শিল্প যদি সরাসরি রাজনৈতিক হয়ে ওঠে, তবে তা শিল্পের নিজস্ব পরিসর থেকে সরে যাবে।’ একই আলোচনায় জুরি সদস্য পোলিশ প্রযোজক ইভা পুশচিনকা বলেন, পৃথিবীতে আরও বহু যুদ্ধ চলছে। নির্দিষ্ট একটি সংঘাত নিয়ে জুরিদের মতামত চাওয়া সমীচীন নয়।

এবারের উৎসবের জুরিপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রখ্যাত জার্মান নির্মাতা ভিম ভেন্ডার্স। এএফপি

এই মন্তব্যগুলোই অরুন্ধতী রায়ের কাছে ‘অসহনীয়’ মনে হয়েছে। ভারতের সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়্যারে প্রকাশিত বিবৃতিতে তিনি জানান, শিল্পকে অরাজনৈতিক বলে দাবি করা আসলে একটি চলমান মানবিক সংকট নিয়ে আলোচনা বন্ধ করার কৌশল। তাঁর মতে, যখন বাস্তব পৃথিবীতে ভয়াবহ সহিংসতা চলছে, তখন শিল্পী, লেখক ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নীরব থাকা উচিত নয়—বরং তাঁদের দায়িত্ব আরও বেশি হয়ে দাঁড়ায়।

অরুন্ধতী রায় স্পষ্ট ভাষায় গাজায় চলমান পরিস্থিতিকে গণহত্যা হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই যুদ্ধকে সমর্থনকারী বা অর্থায়নকারী দেশগুলোর ভূমিকা নিয়ে শিল্পমাধ্যমে আলোচনা হওয়াটা জরুরি। তাঁর বক্তব্যে হতাশা যেমন আছে, তেমনি আছে একধরনের নৈতিক অবস্থানও—শিল্প যদি সময়ের অন্যায় নিয়ে কথা না বলে, তবে শিল্পের মানবিক শক্তিই হারিয়ে যায়।

অরুন্ধতী রায়ের মন্তব্য নিয়ে বার্লিন উৎসব কর্তৃপক্ষ এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

অরুন্ধতী রায়। রয়টার্স

এই বিতর্কের আরেকটি দিক হলো জার্মানির সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিয়ে চলমান সমালোচনা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বহু শিল্পী অভিযোগ তুলেছেন যে ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানালে জার্মান অর্থায়িত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। ২০২৪ সালে শতাধিক আন্তর্জাতিক শিল্পী এক বিবৃতিতে এমন নীতির সমালোচনা করেছিলেন। অরুন্ধতী রায়ের প্রতিবাদ সেই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের মধ্যেই নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

আরও পড়ুন

শুরু হলো বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব, কে জিতবেন স্বর্ণ ভালুক

অরুন্ধতী রায়ের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ১৯৮৯ সালে তৈরি চলচ্চিত্র ইন হুইচ অ্যানি গিভস ইট দোজ ওয়ানস উৎসবের ক্ল্যাসিকস বিভাগে প্রদর্শিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি মনে করেছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই অংশগ্রহণ তাঁর নৈতিক অবস্থানের সঙ্গে যায় না।

আল জাজিরা অবলম্বনে

‘ইন হুইচ অ্যানি গিভস ইট দোজ ওয়ানস’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বিশ্ব চলচ্চিত্র থেকে আরও পড়ুন