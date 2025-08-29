ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ছয় বছরের শিশু হত্যার সেই গল্প অস্কারে

ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে ছয় বছরের শিশু হত্যার সেই গল্প অস্কারে
অস্কারে আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে তিউনিসিয়ার পক্ষ থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’ সিনেমাটিকে। ছয় বছরের ফিলিস্তিনি শিশু হিন্দ রজবের মৃত্যুর ঘটনা অবলম্বনে সিনেমাটি বানিয়েছেন কাওথের বেন হানিয়া। গতকাল বৃহস্পতিবার এ ঘোষণা দিয়েছে তিউনিসিয়ার জাতীয় চলচ্চিত্র ও ইমেজ কেন্দ্র। এর মাত্র দুই দিন আগে খবর এসেছিল, হলিউড তারকা ব্র্যাড পিট, জোয়াকিন ফিনিক্স ও রুনি মারা ছবিটির নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটির প্রিমিয়ার হবে; প্রদর্শিত হবে টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবেও।
ছবির কাহিনি
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে গাজায় ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে নিহত হয় ছয় বছরের শিশু হিন্দ রজব। পরিবারসহ গাড়িতে করে গাজা সিটি থেকে পালাতে গিয়ে হামলার শিকার হয়। হিন্দের সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন তার চার চাচাতো ভাইবোন ও খালা-খালু। পরে সবাই নিহত হন।
ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে হিন্দ রজব ও রেড ক্রিসেন্ট কর্মীদের মধ্যে ভীতিকর সেই ভয়েস রেকর্ডিং, যেখানে স্বেচ্ছাসেবীরা শিশুটিকে লাইনে ধরে রাখতে চেষ্টা করছিলেন, যাতে অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো যায়।
ইসরায়েল অবশ্য দাবি করেছে, ওই এলাকায় তখন তাদের সেনারা ছিল না। তবে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট ও স্কাই নিউজের স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঘটনাস্থলে ইসরায়েলি ট্যাংক উপস্থিত ছিল।
হলিউডের সমর্থন
ছবিটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ব্র্যাড পিটের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান প্ল্যান বি। এ ছাড়া আছেন ‘দ্য জোন অব ইন্টারেস্ট’–এর পরিচালক জোনাথন গ্লেজার ও ‘রোমা’ নির্মাতা অলফনসো কুয়ারন। সহপ্রযোজকদের মধ্যে আছে ব্রিটিশ সংস্থা ফিল্ম৪ ও সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত এমবিসি স্টুডিও।
অস্কারযাত্রা
অস্কারের প্রাথমিক শর্টলিস্ট (১৫ ছবি) প্রকাশ করা হবে চলতি বছরের ১৬ ডিসেম্বর। চূড়ান্ত তালিকা আসবে ২০২৬ সালের ২২ জানুয়ারি। আর ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত হবে ২০২৬ সালের ১৫ মার্চ, লস অ্যাঞ্জেলেসে।
পরিচালক বেন হানিয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘এই ছবির মূলে আছে এক কঠিন সত্য। আমি এমন এক পৃথিবী মেনে নিতে পারি না, যেখানে এক শিশু সাহায্য চাইছে, অথচ কেউ আসছে না। এ ব্যথা শুধু গাজার নয়, সবার। সিনেমার শক্তি হলো স্মৃতি ধরে রাখা, বিস্মৃতি রুখে দেওয়া। আমার আশা, হিন্দ রজবের কণ্ঠস্বর যেন সারা বিশ্বে শোনা যায়।’ বেন হানিয়ার নির্মিত ‘ফোর ডটার্স’ (২০২৩) ও ‘দ্য ম্যান হু সোল্ড হিজ স্কিন’—দুটি ছবিই অস্কারে মনোনয়ন পেয়েছিল।
তথ্যসূত্র: ভ্যারাইটি