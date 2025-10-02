কিম ওকে-বিন বিয়ে করছেন

কিম ওকে-বিন বিয়ে করছেন
বিয়ে করছেন দক্ষিণ কোরিয়ার তারকা অভিনেত্রী কিম ওকে-বিন। আগামী ১৬ নভেম্বর তিনি বিয়ে করবেন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে তাঁর এজেন্সি ঘোস্ট স্টুডিও। পাত্র শোবিজের কেউ নন।
ঘোস্ট স্টুডিও জানিয়েছে, দুই পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠজনদের উপস্থিতিতে ঘরোয়া আয়োজনে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হবে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘কিম ওকে-বিনের নতুন জীবনের জন্য আমরা সবার কাছ থেকে শুভকামনা চাই। তিনি ভবিষ্যতেও অভিনেত্রী হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাবেন।’
বিয়েকে সামনে রেখে ফটোশুট করেছেন কিম ওকে-বিন; ছবি প্রকাশ করেছে ঘোস্ট স্টুডিও। ছবিতে অভিনেত্রীকে সাদা গাউনে দেখা গেছে।
কোরিয়ান চলচ্চিত্র ও ড্রামার বলিষ্ঠ নারী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য আলাদাভাবে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। সাহসী, স্বাধীনচেতা ও জটিল চরিত্রে তাঁর অভিনয় তাঁকে সমসাময়িক অভিনেত্রীদের মধ্যে আলাদা জায়গা দিয়েছে।
২০০৫ সালে ‘হুইসপারিং করিডরস ৪: ঘোস্ট ভয়েস’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অভিষেক হয় কিমের। প্রথম ছবিতেই ব্লু ড্রাগন ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডসে সেরা নবাগত অভিনেত্রীর মনোনয়ন পান তিনি। এরপর ২০০৬ সালে ধারাবাহিক ‘হ্যালো, গড!’ এবং ‘ওভার দ্য রেইনবো’ দিয়ে পরিচিতি পান তিনি।
তাঁর ক্যারিয়ারের বাঁক আসে ২০০৯ সালে পার্ক চ্যান-উক পরিচালিত ‘থার্স্ট’-এর মাধ্যমে। এ ছবির জন্য স্পেনের সিটজেস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পান কিম অক-বিন। একই সঙ্গে কানের লালগালিচায় হাঁটার সুযোগও আসে তাঁর।
এরপর ‘সোর্ড অ্যান্ড ফ্লাওয়ার’, ‘আর্থডাল ক্রনিকলস’সহ একাধিক টিভি নাটক ও ‘দ্য ফ্রন্ট লাইন’, ‘দ্য ভিলেনেস’-এর মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি।
তথ্যসূত্র: দ্য কোরিয়া টাইমস