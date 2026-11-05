শাকিবের পাকিস্তানি নায়িকা কিনজা হাশমিকে নিয়ে ১০ তথ্য

শাকিবের পাকিস্তানি নায়িকা কিনজা হাশমিকে নিয়ে ১০ তথ্য
শাকিব খানের নতুন নায়িকা হিসেবে আলোচনায় এসেছেন পাকিস্তানের অভিনেত্রী কিনজা হাশমি। শাকিব খানের আসন্ন সিনেমা ‘মহব্বত’-এ তাঁর বিপরীতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন পাকিস্তানি তারকা। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও হিমেল আশরাফের সিনেমাটির ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া গেছে খবরটি। কিন্তু কে এই কিনজা? ছবিতে ছবিতে জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত-
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