উৎসবে আজ দেখা যাবে সেসব সিনেমা
আজ ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চতুর্থ দিন। সকাল সাড়ে ১০টায় শুরু হবে সিনেমার প্রদর্শনী, চলবে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। আজ উৎসবের প্রধান ভেন্যুগুলোতে দেখা যাবে যেসব সিনেমা—
জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ডিবেট (জার্মানি, পোল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস), বেলা ১টায় অল কোয়ায়েট অ্যাট সানরাইজ (চীন), বেলা ৩টায় লায়নেস (এস্তোনিয়া, লাটভিয়া), সন্ধ্যা ৭টায় দ্য স্টোরি অব আ রক (বাংলাদেশ)।
জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)
সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে রিডেম্পশন (রাশিয়া), বেলা ১টায় হায়েস (কাতার, যুক্তরাজ্য), বেলা ৩টায় তমোশিবি (ইতালি), বিকেল ৫টায় আ ভাস্ট অ্যালগরিদম অব হিউম্যানিটি: দ্য মুভি (সাউথ কোরিয়া) সন্ধ্যা ৭টায় আ লোনলি পারসনস মনোলগ (আজারবাইজান)।
শিল্পকলা একাডেমি (ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি অডিটোরিয়াম)
১০টা ৩০ মিনিটে কিং ফিশার (ভারত), বেলা ১টায় আই অ্যাম হোয়াট আই অ্যাম (চীন), বেলা ৩টায় ফিশ অন দ্য হুক (তাজিকিস্তান, ইরান)।
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা
সকাল সাড়ে ১০টায় আবেল (কাজাখস্তান), বেলা ২টা ৩০ মিনিটে থ্রি ওয়েডিং অ্যান্ড ওয়ান এসকেপ (রিপাবলিক অব আবখাজিয়া), বিকেল ৪টায় পাপা বুকা (ভারত, পাপুয়া নিউগিনি)।
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অডিটোরিয়াম
বেলা ১১টায় অল কোয়ায়েট অ্যাট সানরাইজ (চীন), বেলা ১টায় আল আওদা (সিঙ্গাপুর), বেলা ৩টায় হুইসপার নাম নেম (ইরান)।