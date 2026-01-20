‘অ্যাভাটার’–ঝড় থামিয়ে শীর্ষে, কী আছে এই সিনেমায়

‘অ্যাভাটার’–ঝড় থামিয়ে শীর্ষে, কী আছে এই সিনেমায়
গত বছরের ডিসেম্বরে মুক্তির পর থেকেই বিশ্বজুড়ে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে জেমস ক্যামেরনের ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’। ছবিটির আয় পেরিয়েছে এক বিলিয়ন ডলার। তবে কোরীয় বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে রোমান্টিক সিনেমা ‘ওয়ানস উই ওয়ার আস’।
দক্ষিণ কোরিয়ার বক্স অফিসে দ্বিতীয় সপ্তাহেও শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে ‘ওয়ানস উই ওয়ার আস’। কোরিয়ান ফিল্ম কাউন্সিলের ট্র্যাকিং সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি সবচেয়ে বেশি দর্শক টানছে। অন্যদিকে জেমস ক্যামেরনের ‘অ্যাভাটার ৩’ কোরিয়ায় ৫০ মিলিয়ন ডলারের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অতিক্রম করেছে।
‘ওয়ানস উই ওয়ার আস’-এর আয়
সিনেমাটি শেষ সপ্তাহান্তে ২ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। স্থানীয় ফিল্ম কাউন্সিলের দেওয়া তথ্যমতে, ছবিটি দেখেছেন ৩ লাখের বেশি দর্শক। কিম ডো-ইয়ং পরিচালিত ছবিতে প্রধান ভূমিকায় আছেন কু কিউ-হওয়ান ও মুন গা-ইয়ং। ছবিটি ২০১৮ সালের চীনা মেলোড্রামা ‘আস অ্যান্ড দেম’-এর কোরিয়ান রিমেক।
গল্পটি দুজনের প্রেমকাহিনি ঘিরে, যারা ছাত্রজীবনে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়, প্রেমে পড়ে। কিন্তু শহুরে জীবনের কঠোর বাস্তবতা তাদের আলাদা করে দেয়। ১০ বছর পর আকস্মিকভাবে তাদের পুনর্মিলন ঘটে, যেখানে তারা তাদের অতীত ও স্বপ্নের মুখোমুখি হয়। ছবিটির মোট আয় এখন ১০ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার।
সমালোচকদের কাছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও অনেক সাধারণ দর্শকও পছন্দ করেছেন সিনেমাটি। লেটারবক্সে এক দর্শক লিখেছেন, ‘আমি সাধারণত রিমেক পছন্দ করি না, কিন্তু এই দুজন অভিনেতা, পরিচালনা আর এই চিত্রনাট্য...! সাবওয়ে দৃশ্যটা তো দুর্দান্ত, মনে হচ্ছিল আমি সব অনুভূতির মধ্যে ঢেকে যাচ্ছি।’
দুইয়ে ‘অ্যাভাটার ৩’
কোরীয় বক্স অফিসে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’ শেষ সপ্তাহে ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার আয় করে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি প্রিমিয়ার হওয়া ছবিটি দেখেছে ৬৩ লাখের বেশি দর্শক, দেশটিতে আয় করেছে ৫০ দশমিক ৪ মিলিয়ন ডলার।
আরও সিনেমা
কোরীয় বক্স অফিসের টপ চার্টের তৃতীয় স্থানে আছে ‘কয়্যার অব গড’। চতুর্থ স্থানে রয়েছে ‘সিনবিস হন্টেড হাউস: ওয়ান মোর সমন’। পঞ্চম স্থানে রয়েছে ‘হার্টম্যান: রক অ্যান্ড রোল’।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে